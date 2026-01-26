Resmi Menikah, Intip Perjalanan Cinta Rayn Wijaya dan Ranty Maria dari Rekan Kerja Hingga Teman Hidup

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas Rayn Wijaya dan Ranty Maria. Keduanya resmi menikah di Bali pada Senin, 26 Januari 2026.

Rangkaian acara pernikahan mereka disaksikan ribuan penonton melalui siaran langsung di kanal YouTube resmi Ranty Maria dan YouTube TS Media berjudul “One day until forever. The wedding of Ranty & Rayn”.

Dalam janji sucinya, Rayn menggambar Ranty sebagai sosok tercantik, termanis, dan terlucu yang membuatnya selalu bersyukur dicintai orang seperti Ranty. Ia menyebut Ranty sebagai cahaya terang yang membawanya dari masa-masa tergelap dalam hidup.

“Aku pernah berada di tempat yang gelap dan kamu membawaku ke tempat yang lebih terang. Aku selalu merasa mampu melakukan segala hal ketika aku bersamamu,” kata Rayn.

Sebelum menutup bagian pengucapan janji sucinya, Rayn menyelipkan kalimat lucu yang mengundang tawa Ranty dan para tamu undangan.

“Aku berjanji akan garuk-garuk punggung kamu karena kamu suka susah bobok kalo enggak digaruk dan membantu kamu boboknya lebih nyenyak,” katanya.

Sementara itu, Ranty mengawali pengucapan janji sucinya dengan menyinggung awal pertemuan mereka di projek sinetron. Pertemuan yang tidak disangka membawa mereka ke altar pernikahan.

“Aku enggak sangka ternyata kamu adalah pasangan yang Tuhan siapkan untuk aku. Aku enggak pernah doa minta Tuhan aku mau pasangan yang seperti apa, tapi saat kamu datang ke hidup aku, aku mulai berdoa untuk minta supaya Tuhan jadikan kamu jodoh aku,” ucap Ranty.

Dalam janji sucinya milik Ranty, ia berkomitmen untuk selalu hadir di setiap musim kehidupan Rayn. Ia juga menyelipkan janji-janji sederhana yang mencerminkan keseharian mereka.

“Aku janji akan temani kamu nonton anime walau aku tahu aku akan ketiduran di tengah filmnya, dan aku janji bolehin kamu main PC tapi kalau bisa jangan di rumah Max (Maxime Bouttier) nanti enggak pulang-pulang. Aku janji aku akan selalu jadi your coffee date forever,” tuturnya.

Ranty menutup janji sucinya dengan penuh keyakinan dan semangat bahwa ia bersedia menjadi istri Rayn.

“I love you so much bebe, and i thank god i have you in my life. And bebe im so ready to be your wife,” pungkas Ranty.

Diketahui keduanya pertama kali bertemu dalam FTV spesial valentine berjudul Lovepedia. Lalu, di tahun 2019 kembali dipertemukan melalui proyek sinetron Cahaya Terindah.

Hubungan yang awalnya sebatas rekan kerja pun berkembang menjadi cinta yang tumbuh setelah keduanya sering menghabiskan waktu berdua. Mereka baru go public lewat unggahan instagram pribadi masing-masing saat sedang merayakan anniversary pertama pada 26 Maret 2021.

Ranty sempat mengungkapkan keputusan Rayn berpindah agama yang sebelumnya Budha menjadi pemeluk agama Kristen merupakan pilihannya sendiri jauh sebelum mereka mulai berpacaran. Keseriusan Rayn semakin bulat hingga pada 8 April 2023 ia dibaptis.

Selang empat tahun pacaran, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-25, Ranty dilamar sang kekasih di tempat impian yang pernah ia sampaikan kepada Rayn yaitu Disneyland, Tokyo, Jepang pada 26 April 2024.

Momen lamaran mereka diunggah di akun instagram pribadi Rayn disertai keterangan “She said yes! Can’t wait to take another step with you. Happy birthdayyy!!”.

Kini, sudah terhitung hampir enam tahun berpacaran, akhirnya keduanya melangkah ke jenjang yang lebih serius, mengikat janji suci pernikahan.

Kabar pernikahan mereka disambut ucapan selamat oleh para penggemar dan rekan sesama artis yang turut mendoakan agar rumah tangga keduanya berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan.