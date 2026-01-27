Soal Reza Arap Ada di TKP Kematian Lula Lahfah, Keluarga: Saya Enggak Tahu

ERA.id - Ayahanda mendiang Lula Lahfah, Muhamad Feroz, menanggapi kabar yang menyebut nama Reza Arap berada di lokasi kejadian (TKP) saat peristiwa meninggalnya putrinya. Ia menegaskan belum mendengar kabar tersebut dan menyatakan tidak memiliki update terbaru terkait kejadian itu.

"Belum tahu kalau itu. Saya nggak tahu. Benar, aku nggak tahu,” ujar Muhamad Feroz, usai acara tahlilan hari ketiga di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Senin (26/1/2026).

Terkait adanya dugaan saksi mata yang mendengar teriakan dari dalam apartemen, Feroz juga mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, teriakan tersebut kemungkinan berasal dari asisten yang pertama kali menemukan kejadian.

"Nggak, beneran aku nggak tahu. Mungkin itu yang teriak asisten yang bantu dia," katanya.

Lebih lanjut, Feroz menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia ketahui, saat pintu apartemen dibuka hanya ada pembantu dan pihak manajemen apartemen. Ia menyebut asisten putrinya juga berada di lokasi setelah mendengar teriakan tersebut.

"Cuma pembantu sama manajemen apartemen aja yang buka pintu. Asistennya juga ada pas dengar teriakan itu, jadi kaget semua,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dirinya hanya mengetahui waktu penemuan korban terjadi sekitar sore hari. Namun, Feroz mengaku tidak mengetahui secara rinci detail waktu kejadian tersebut.

"Jam 6 sore kalau nggak salah,” ucapnya.

Hingga kini, Feroz menyatakan belum mendapatkan perkembangan terbaru terkait kasus tersebut. Ia menegaskan informasi yang ia ketahui sejauh ini masih sebatas kabar awal yang beredar.

"Belum ada update terbaru, cuma yang pertama aja itu," tutupnya.

Lebih lanjut, Feroz memilih untuk menunggu hasil perkembangan penyelidikan yang menewaskan putri tercintanya, Lula Lahfah. Ia berharap proses penyelidikan dapat memberikan kejelasan yang akurat dan menghentikan spekulasi yang selama ini berkembang di publik.

Diketahui Lula Lahfah meninggal dunia pada Jumat, 23 Januari 2026 di apartemennya di kawasan Dharmawangsa. Lula dinyatakan henti jantung dan nafas.