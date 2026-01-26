Polisi: Reza Arap Diduga Ada di TKP Kematian Lula Lahfah

ERA.id - Polisi mengonfirmasi keberadaan Reza Arap saat Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemennya, Jumat (23/1/2026). Reza pun disebut kooperatif untuk memberikan keterangan kepada polisi.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, menyebut kehadiran Reza menjadi salah satu kunci penting dalam membantu penyidik menyusun kronologi kejadian secara utuh.

"Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi," ujar Iskandarsyah saat ditemui wartawan.

Di tengah suasana duka, Reza Arap disebut bersikap kooperatif dan bersedia hadir untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

"Saudara RA ini, pacarnya, kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, polisi telah memeriksa enam orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan salah satu saksi, Lula Lahfah disebut sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum meninggal dunia. Hal tersebut kini masih didalami melalui koordinasi dengan pihak rumah sakit.

"Oleh karena itu, kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa,” jelas Iskandarsyah.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan pendekatan ilmiah melalui scientific investigation guna menghindari spekulasi liar di masyarakat.

Lula Lahfah diketahui meninggal dunia di apartemen di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Lula disebut mengalami henti jantung dan nafas di dalam kamarnya.

Polisi yang menerima laporan kematian Lula menekankan tidak ada tanda kekerasan di tubuh Lula.