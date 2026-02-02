Disindir Trevor Noah di Grammy Awards, Donald Trump Murka: Pecundang!

ERA.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan menyindir acara bergengsi tahunan, Grammy Awards 2026. Trump menyebut acara Grammy Awards tidak layak ditonton dan Trevor Noah sebagai pecundang.

Pernyataan itu dituliskan oleh Trump melalui akun Truth Social miliknya usai gelaran Grammy Awards 2026 berlangsung. Trump menyebut Grammy Awards acara terburuk dan tidak layak untuk ditonton.

"Grammy Awards adalah yang TERBURUK, hampir tidak layak ditonton! CBS beruntung tidak lagi memiliki sampah ini yang mencemari siaran mereka," tulis Trump dikutip ERA, Senin (2/2/2026).

Tidak berhenti sampai di situ saja. Trump juga turut mengkritik Trevor Noah sebagai pembawa acara tersebut dengan menyebutnya sebagai yang terburuk.

Ia bahkan menyandingkan Trevor Noah dengan Jimmy Kimmel yang dinilai tidak ada bedanya. Hal ini lantaran Trevor Noah mengaitkan Trump dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein di acara tersebut.

"Pembawa acara, Trevor Noah, siapa pun dia, hampir sama buruknya dengan Jimmy Kimmel di Academy Awards yang ratingnya rendah. Noah mengatakan, SECARA SALAH tentang saya, bahwa Donald Trump dan Bill Clinton menghabiskan waktu di Pulau Epstein. SALAH!!!" tegasnya.

Trump lantas menjelaskan bahwa ia tidak berbicara atas nama Bill Clinton, namun ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah pergi ke Pulau Epstein seperti yang dituduhkan.

Presiden dari Partai Republik itu kemudian meminta Trevor Noah untuk membuat klarifikasi atas ucapannya. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum apabila Tre vor Noah tidak segera membuat pernyataan.

"Noah, seorang pecundang total, sebaiknya meluruskan fakta-faktanya, dan meluruskannya dengan cepat. Sepertinya saya akan mengirim pengacara saya untuk menuntut MC yang malang, menyedihkan, tidak berbakat, dan bodoh ini, dan menuntutnya dengan jumlah yang besar," tuturnya.

Diketahui pernyataan mengejutkan Travor Noah itu disampaikan usai Billie Eilish memenangkan penghargaan sebagai lagu terbaik tahun ini. Travor Noah terang-terangan menyebut Trump memiliki hubungan dengan Bill Clinton.

"Nah, ini dia, lagu terbaik tahun ini! Selamat, Billie Eilish. Wow. Itu Grammy yang diinginkan setiap artis — hampir sama seperti Trump menginginkan Greenland. Yang masuk akal karena, sejak Epstein pergi, dia membutuhkan pulau baru untuk bergaul dengan Bill Clinton," kata Travor Noah.

Grammy Awards 2026 diselenggarakan secara langsung di Crypto Arena, Los Angeles, California, 1 Februari 2026.