Tampil Berhijab di Ahlan Singapore, Rebecca Klopper Ngaku Sempat Sesak

ERA.id - Rebecca Klopper membagikan pengalaman saat pertama kali harus mengenakan hijab untuk keperluan perannya di film Ahlan Singapore. Ia mengaku, proses tersebut menjadi pengalaman baru yang cukup menantang, terutama di awal-awal syuting.

Aktris berusia 24 tahun itu mengatakan, perubahan paling terasa adalah soal kenyamanan. Ia merasa harus beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari kehidupan sehari-harinya.

"Pas awal-awal lumayan beda banget sih. Lebih gerah, lebih sesak. Awalnya sempat mikir, ‘Oh ternyata susah juga ya orang berhijab setiap hari,'” ujar Rebecca saat menghadiri press conference di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

Selain soal rasa gerah, Rebecca juga merasakan proses persiapan yang lebih panjang. Selama syuting, ia kerap datang paling pagi dan pulang paling akhir karena harus lebih dulu mengenakan dan membentuk hijab sesuai karakter.

"Harus pakai hijabnya duluan, dibentuk-bentuk segala macam. Itu prosesnya lumayan panjang," katanya.

Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Rebecca mulai menemukan sisi menyenangkan dari pengalaman tersebut. Ia menyebut perlahan mulai terbiasa dan bahkan menikmati prosesnya.

"Tapi lama-lama aku lihat serunya. Kayak, ih seru juga ya ternyata," ungkapnya.

Perasaannya semakin berubah setelah melihat hasilnya di trailer. Rebecca mengaku cukup terkejut saat menyadari tampilannya terlihat berbeda ketika berhijab.

"Setelah nonton trailernya, aku ngerasa ternyata cantik juga ya dihijab,” ucapnya sambil tersenyum.

Meski belum terbiasa, Rebecca tak menutup kemungkinan menerima peran berhijab lagi di masa depan. Namun, ia menegaskan keputusan tersebut akan tetap didasarkan pada kekuatan cerita.

"Aku bakal ngambil project bukan karena berhijabnya, tapi karena storyline-nya. Tapi sekarang udah enggak takut," tutupnya.

Film Ahlan Singapore juga dibintangi oleh Kiesha Alvaro, Ibrahim Risyad, Dwynna Win, dan Putri Ayudya yang akan segera tayang mulai 5 Februari 2026 di bioskop seluruh Indonesia.