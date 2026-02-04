Reuni Bareng Ardit Erwandha, Maudy Effrosina Pilih Jaga Jarak, Kenapa?

ERA.id - Maudy Effrosina mengaku harus menjaga jarak dengan Ardit Erwandha saat sedang syuting film Tunggu Aku Sukses Nanti. Hal itu ia lakukan supaya bisa tetap fokus dan tidak mudah tertawa saat harus melakoni adegan serius bareng sang komika.

Bagi Maudy, membangun chemistry dengan Ardit tidak sulit karena mereka sudah sering bekerja sama. Namun, tantangan muncul saat Ardit harus memerankan karakter Arga yang jauh lebih serius dibanding sifat aslinya sehari-hari.

"Susahnya di sini Ardit lebih serius dibanding karakter aslinya. Jadi tantangannya lebih ke gimana supaya setiap take itu tetap stay in character dan nggak bercanda," ujar Maudy Effrosina saat ditemui di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Maudy mengaku harus pintar mengatur jarak dengan Ardit selama proses syuting. Pasalnya, sifat Ardit yang dikenal humoris kerap membuat suasana menjadi terlalu cair, padahal ada sejumlah adegan yang menuntut emosi sedih dan serius.

"Pas lagi momen seriusnya itu, kayaknya justru butuh jarak. Nggak bisa bareng-bareng terus karena beliau kan komedian juga, jadi aku bawaannya ketawa terus kalau dekat dia," tambahnya.

Meski harus menahan tawa, Maudy mengaku sangat senang bisa kembali satu proyek dengan Ardit. Menurutnya, kerja bareng teman lama memang jauh lebih nyaman, walaupun ia harus punya kontrol diri yang kuat agar tetap profesional di depan kamera.

"Sangat menyenangkan untuk berperan bermain lagi sama Ardit. Karena kan kadang kalau udah kenal itu malah jadi bikinnya tuh pas bisa tuh malah ketawa terus,” pungkasnya.

Film Tunggu Aku Sukses Nanti yang dibintangi Ardit Erwandha, Lulu Tobing, Ariyo Wahab, Maudy Effrosina, dan Afgan, dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada momen Lebaran 2026.