Zee Asadel Penuh Emosional di Film Jangan Seperti Bapak, Berburu Jawaban Kematian Ayah Tercinta

ERA.id - Amazing Grace Production bekerjasama dengan Jayashree Movie Production dan EM Pictures mempersembahkan film layar lebar terbaru berjudul Jangan Seperti Bapak. Film ini dibintangi oleh Zee Asadel yang mencari kebenaran dari kematian orang tuanya.

Disutradarai oleh Daniel Tito Pakpahan, film Jangan Seperti Bapak menghadirkan aksi intens yang dipadukan dengan drama emosional bertema keluarga. Daniel mengatakan film ini tidak hanya mengandalkan adegan action, tetapi juga membawa pesan emosional yang relevan bagi banyak keluarga.

"Film ini bukan sekadar tentang pertarungan antar dua kelompok gengster, tetapi film ini mengangkat isu tentang keluarga, luka yang diwariskan, dan pilihan hidup yang menentukan masa depan. Kami ingin penonton merasakan tegangnya aksi, sekaligus pulang dengan emosi yang tertinggal," ujar Daniel saat konferensi pers di kawsan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2026).

Mengangkat isu hubungan ayah dan anak, film ini mengikuti perjalanan Angel, seorang perempuan muda yang hidupnya berubah drastis ketika ayah yang ia cintai tewas dibunuh secara tragis tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20. Didorong oleh duka dan rasa kehilangan, Angel berusaha mencari kebenaran di balik kematian ayahnya.

Namun pencarian itu menyeretnya ke pusaran konflik dua organisasi besar yang saling berebut kekuasaan, penuh intrik, pengkhianatan, dan bahaya yang semakin dekat.

Film Jangan Seperti Bapak diperkuat oleh jajaran pemain lintas generasi mulai dari Zee Asadel (Angel), Verdi Solaiman (Pablo), Donny Damara (Bara), Aulia Sarah (Hanna), Zack Lee (Vincent), Irwan Chandra (Chandra), Hendric Shinigami (Hans), Max Metino (Mike), Damara Finch (Boy), Marsyel Ririhena (Martin), Mongol Stres dan Milen Cyrus, serta penampilan spesial Coach Justin (Justinus Lhaksana) yang pertama kalinya main di film layar lebar.

Selain kekuatan cerita dan jajaran pemain, film ini juga menyoroti isu sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk fenomena judi online dan premanisme, serta didukung production value yang dirancang untuk menghadirkan visual yang menarik di layar lebar.

Jangan Seperti Bapak siap meramaikan bioskop mulai 12 Februari 2026.