Syifa Hadju Ogah Pakai Seragam Lebaran Kembar Bareng El Rumi, Ini Alasannya

ERA.id - Syifa Hadju blak-blakan tidak ingin memakai seragam Lebaran yang sama dengan sang kekasih, El Rumi. Syifa bahkan belum memikirkan baju untuk hari kemenangan nanti.

"Jujur rencana baju lebaran aku belum terlalu ini ya (mempersiapkan) karena balik lagi, lagi sibuk jadi belum kepikiran banget lagi mau baju lebaran seperti apa tapi tentunya sih belum belum kembaran ya sama El," ujar Syifa saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Pemain Mermaid in Love ini menekankan ia enggan memakai baju seragam dengan El lantaran statusnya belum sah menjadi suami istri. Ia pun ingin momen itu nantinya bisa terwujud saat keduanya sudah resmi menikah.

"Pokoknya selama belum sah jangan kembaran-kembaran dulu biar entar pas lebaran bareng berasa lebih spesial berasa kembarannya gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, Syifa mengatakan tahun ini ia hanya akan memakai seragam Lebaran bersama keluarga intinya saja. Ia pun akan memanfaatkan platform media online untuk mencari seragam Lebaran demi mendapat promo diskon besar-besaran.

"Jadi mumpung lebarannya kali ini masih sama keluarga di rumah aku kembarannya masih sama ibu, ayah, adik aku sama oma aku. Cuman ya itu sih karena kayaknya nggak tahu nih ada waktu apa nggak buat beli baju lebaran jadi paling ya nyarinya di Shopee aja mumpung banyak promo," pungkasnya.

Diketahui Syifa Hadju dan El Rumi berencana melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat usai menggelar acara pertunangan pada 21 Januari 2026. Namun Syifa dan El enggan memberi bocoran lebih lanjut terkait rencana pernikahan mereka.