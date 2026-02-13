Isi Suara Robot Santuy, Kristo Immanuel Akui Punya Kemiripan

ERA.id - Kristo Immanuel membagikan pengalaman serunya saat terlibat sebagai pengisi suara robot dalam film Pelangi di Mars. Kristo merasa kepribadiannya mirip dengan karakter Yoman yang dimainkan.

Dikenal luas karena kemampuannya menirukan berbagai suara tokoh, Kristo mengaku tetap merasa terkejut saat pertama kali diajak bergabung dalam proyek ini.

"Pas dihubungi kayak, 'Oh my God, aku menjadi bagian dari film keren ini. Assoy!' Karena aku udah denger project Pelangi di Mars ini udah cukup lama kan. Terus kayak nggak sabar, penasaran banget apalagi liat cuplikan-cuplikannya," ujar Kristo Immanuel saat ditemui CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat Jumat (13/2/2026).

Kristo merasa karakter Yoman sangat cocok dengan kepribadiannya yang santai. Meski demikian, ia tetap menjaga imajinasi agar ekspresi suaranya bisa selaras dengan dunia robot yang telah dibangun dalam film.

"Pas dapat karakter yang seperti itu tuh cocok banget gitu, karena Yoman ini robot santuy, robot santai gitu kan. 'Yo what's up, I'm Yoman, man!' Gitu suara si Yoman," tuturnya.

Sebagai aktor yang aktif di dunia kreatif, Kristo menaruh harapan besar pada film yang menggabungkan aksi nyata dan CGI ini.

Ia berharap kehadiran Pelangi di Mars bisa membuat penonton Indonesia lebih terbiasa dengan genre fiksi ilmiah hasil karya anak bangsa.

"Harapannya semoga para penonton di Indonesia bisa lebih familiar lagi dengan genre-genre baru seperti Sci-fi ini, terus juga dengan film yang menggabungkan antara live action dengan CGI. Dan harapannya penontonnya tentunya banyak dan banyak juga yang terinspirasi," jelasnya.

Pelangi di Mars akan tayang di bioskop Indonesia pada Lebaran 2026.