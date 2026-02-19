Film Pelangi di Mars Siap Buka Universe hingga IP Besar, Bakal Lanjut hingga 2030

ERA.id - Produser Dendi Reynando mengungkap rencana besar untuk proyek film terbarunya bersama sutradara Upie Guava, Pelangi di Mars. Dendi menyebut universe Pelangi di Mars akan berlanjut hingga tahun 2030.

Dendi mengaku, membangun sebuah kekayaan intelektual (IP) di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Baginya, sebuah karya akan terasa sia-sia jika tidak memiliki sekuel atau produk turunan lainnya.

"Kita ngerasa kalau hanya bikin film habis itu yang tidak ada sekuel, habis itu tidak ada turunan dalam berbagai produk, kita ngerasa itu akan sia-sia. Jadi, kita benar-benar bikin kapal yang sangat besar," ujar Dendi Reynando saat ditemui di kawasan SCBD, Kamis (19/2/2026).

Dendi mengatakan bahwa pihaknya sudah mematok target untuk merilis rangkaian sekuel film tersebut secara berkala. Ia menyebutkan bahwa proses persiapan untuk sekuel film ini sudah mulai berjalan.

"Mudah-mudahan setelah IP film pertama jadi, kita sudah menyiapkan film kedua itu di tahun 2028 nanti. 2029, 2030 itu per tahun,” ungkap Dendi.

Untuk menjaga antusiasme penonton selama masa tunggu menuju film kedua, Dendi mengatakan bahwa akan ada berbagai aktivitas menarik di luar layar bioskop. Hal ini dilakukan agar karakter robot yang ada di film tetap dekat di hati masyarakat.

"Dari tahun ini ke tahun 2028 itu jeda dua tahun. In between itu kita pengin ada IP-IP activity seperti ini (balon raksasa),” jelasnya.

Dendi menambahkan bahwa keseriusan timnya dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk merchandise yang rilis sebelum filmnya tiba, mulai dari buku mewarnai hingga action figure.

"Kita sudah bekerja sama secara merchandising. Kemarin di TMII, nanti juga di Lapangan Banteng. Habis itu kita sudah bikin coloring book, bikin action figure, dan sudah diskusi sama beberapa retail store,” pungkasnya.

Film Pelangi di Mars akan tayang di bioskop Indonesia pada momen Lebaran 2026.