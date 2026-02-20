Jelang Tayang, Balon Robot Raksasa Pelangi di Mars Hiasi SCBD

ERA.id - Film Pelangi di Mars karya Mahakarya Pictures membawa kejutan baru setelah meluncurkan trailer resmi mereka beberapa waktu lalu. Kejutan ini ditandai dengan munculnya balon raksasa robot dari karakter di film Pelangi di Mars yang menghiasi kawasan SCBD, Senayan, Jakarta Selatan.

Kehadiran balon raksasa robot Pelangi di Mars ini berdiri di SCBD Tunnel BEJ selama bulan ini. Balon raksasa setinggi 10 meter ini bisa disaksikan mulai 19 Februari sebelum melanjutkan perjalanannya ke beberapa titik lainnya di Indonesia.

"Kami ingin film ini terasa dekat, bisa dilihat, dan dirasakan bersama, bahkan sebelum penonton masuk ke bioskop," ujar produser Dendi Reynando saat ditemui di SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Dendi mengungkapkan bahwa film Pelangi di Mars akan terus dikembangkan untuk bisa menjadi sebuah Intellectual Property (IP) kebanggan Indonesia yang bisa bersaing di kancah global.

"Harapannya Pelangi di Mars dapat menjadi IP asli Indonesia yang memiliki hidup panjang, lebih dari hanya satu film, dan terus menjadi kebanggaan keluarga Indonesia," imbuhnya.

Balon raksasa Pelangi di Mars (Era.id/Nurul Tryani)

Selain menghadirkan balon raksasa, Mahakarya Pictures juga akan menyediakan berbagai kegiatan hingga action figure untuk mendukung film Pelangi di Mars. Hal ini bahkan sudah direncanakan dan siap dikembangkan dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah kemarin kita sudah bekerja sama secara merchandising juga di beberapa event. Kemarin di TMII, nanti juga di Lapangan Banteng. Habis itu kita sudah bikin coloring book, bikin action figure, dan sudah diskusi sama beberapa retail store. Jadi Alhamdulillah respon dari mereka cukup positif," kata Dendi.

Sementara itu, sutradara Upie Guava mengaku deg-degan menjelang penayangan film Pelangi di Mars. Upie yang terbiasa dengan syuting video klip pun merasakan sensai yang jauh berbeda dengan menantikan perilisan film yang dibintangi Rio Dewanto ini.

Perbedaan itu, kata Upie, lantaran film ini bukan hanya melibatkan dirinya saja tetapi ratusan animator di Indonesia. Ia juga menjadikan film Pelangi di Mars sebagai bantu loncatan dan titik baru untuk berkarier.

"Jadi karena dua alasan itu, sepertinya sih mudah-mudahan ya, rasa deg-degannya enggak sama, sama film-film saya sebelumnya. Tapi kita enggak tahu, kita lihat nanti lah," kata Upie.

Film Pelangi di Mars akan tayang di bioskop mulai 18 Februari 2026.