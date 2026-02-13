Jadi Robot Rusak Pelangi di Mars, Bimoky Bawa Kehidupan Pribadi di Karakter Batik

ERA.id - Bimo Kusumo Yudo atau yang akrab disapa Bimoky terlibat dalam film Pelangi di Mars karya sutradara Upi Guava. Bimo membawa kehidupan pribadinya untuk mengisi suara Batik, robot rusak teman Pelangi.

Berperan sebagai Batik, Bimo mengungkap bagaimana ia kesulitan untuk menciptakan suara robot rusak sesuai dengan keinginan Upi Guava. Bimo bahkan harus berkali-kali mengganti cara Batik berbicara demi menyatu dengan karakter yang digambarkan.

"Jadi setiap kali ada ide, biasanya kan dari sutradara dulu. Jadi Upi itu bilang suaranya tuh gua mau begini begini begini. Sempat beberapa kali berubah tapi akhirnya disetujui yang terakhir," ujar Bimo saat ditemui di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Proses panjang pencarian suara ini, kata Bimo, dilakukan lantaran Upi memiliki standar yang cukup tinggi. Upi ingin karakter Batik benar-benar terasa hidup dan bernyawa.

"Nah apalagi di Pelangi di Mars itu karakternya tuh bukan orang gitu, robot. Robot, robot rusak lagi! Gimana tuh caranya kita ngisi suara buat robot rusak tapi tetep ada soul-nya? Gimana caranya bikin karakter itu harus hidup, itu yang PR beratnya di situ," ungkapnya.

Demi menghidupkan Batik sesuai dengan keinginan sutradara, Bimo mengaku terinspirasi dari kehidupan pribadinya sebagai ayah. Ia memposisikan Batik bukan sekadar robot, melainkan sosok pelindung yang punya kedekatan emosional layaknya orang tua kepada anaknya.

"Jadi project Pelangi di Mars ini cukup bikin gua mellow lah. Yang pertama, gua punya dua anak di rumah gitu ya, terus kayak, "Oh iya, jadi bapak suaranya begini ya" gitu. Sosok Batik ini hampir jadi kayak bapaknya si Pelangi," katanya.

Film Pelangi di Mars akan segera tayang di bioskop pada Lebaran 2026.