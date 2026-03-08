Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Yura Yunita Bergegas Pulang dari Tanah Suci: Katanya Mau Haji Bareng

ERA.id - Penyanyi Yura Yunita bergegas kembali ke Tanah Air usai mendapat kabar kepergian sang sahabat tercinta, Vidi Aldiano. Yura mengungkap ia dan Vidi sudah membuat janji untuk menunaikan ibadah Haji bersama.

Lewat serangkaian unggahan Instagram Story-nya, Yura Yunita meluapkan kesedihan dan kehilangan Vidi Aldiano dari Tanah Suci. Yura menyebut ia dan Vidi sudah membuat janji untuk bertemu sepulangnya dari Tanah Suci.

“Lohhhh…. Kan besok sepulang aku dari sini (Tanah Suci), janjian mau ketemu main ke rumah kamuuu. Kaaann?!!! Yakaaaan??!! Kan maaau ketemu dulu kaan..!!!!” tulis Yura Yunita.

Kesedihan Yura tidak berhenti sampai di situ saja, pelantun “Tutur Batin” ini memilih untuk pulang ke Indonesia untuk bertemu terakhir kalinya dengan Vidi Aldiano.

“Sebentar lagi aku pulang… Yaaaa kaaan!! Kita ketemu dulu kaaaan! Beebb… aku pulang sekarang yaaaaa tungguin kita ketemu dirumaaaaaah. Yayayayayayaaaakan yakaan!! Kaaaan janji mau ketemu dulu kaaaaan @vidialdiano,” kata Yura.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Yura juga membagikan sejumlah kenangan bersama Vidi Aldiano bersama para sahabat. Pada unggahan itu terdapat foto perjalanan persahabatan Yura dan Vidi sejak awal berkarir di industri musik.

“Loooh bebbbbb… kan udah janjian besok sepulang aku dari Madinah kita main ke rumah lo jam 4 sore! Mau cerita yang happy-happy. Kita janjian mau Hajinya barengan. Bebbb, kan kangen dong!! Gimana dong bebb aah. Tapi sekarang lo udah ngga sakit lagi yaaa,” demikian keterangan yang dituliskan Yura.

Lebih lanjut, Yura Yunita menuturkan bahwa Vidi Aldiano orang yang sangat baik dan kerap menyenangkan banyak orang. Ia bahkan tidak bisa menghitung kebaikan yang sudah diberikan Vidi semasa hidupnya.

“Allah Maha Tahu seberapa hangat hati lo, betapa sering lo menyalakan terang di kehidupan banyak orang tanpa pernah menghitung lelahnya lo sendiri. LO ORANG BAIK BEBBB!!!” tegasnya.

“Tungguin yaaa, bentar lagi ini aku flight dari Madinah ke rumah lo! Bentar lagi nyampe plis tungguin,” pungkasnya.

Yura Yunita merupakan satu dari sekian banyak sahabat terdekat yang dimiliki oleh Vidi Aldiano. Yura bahkan sempat mendoakan kesembuhan untuk Vidi saat ia berada di Makkah.

Surat itu bahkan dibagikan Yura tepat satu hari sebelum berpulangnya Vidi Aldiano. Dalam surat itu, Yura berdoa agar Vidi

“Ya Allah jika ada hari-hari yang berat ia jalani, peluklah ia dengan Rahmat-Mu. Jika tubuhnya pernah merasa rapuh, kuatian ia dengan kesehatan dari-Mu. Jadikanlah setiap napasnya ringan, setiap langkahnya lapang, dan setiap paginya dipenuhi harapan baru. Kami rindu sekali. Sampaikan pada hatinya ya Allah bahwa ia tak pernah sendiri,” tulis Yura dalam secarik kertas berisi doa untuk Vidi di depan Makkah.

Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 sekira pukul 16.33 WIB. Vidi dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman pribadi dengan dikelilingi oleh orang-orang tercinta, termasuk sang istri Sheila Dara.

Jenazah Vidi rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pukul 09.00 WIB pagi ini.