Vidi Aldiano Meninggal Dunia di Usia 35 Tahun, Sempat Berjuang Lawan Kanker

ERA.id - Kabar duka menyelimuti industri hiburan Indonesia. Vidi Aldiano meninggal dunia dalam usia 35 tahun.

Berita duka ini pertama kali beredar luas di media sosial yang mengabarkan Vidi Aldiano meninggal dunia. Tidak berselang lama, Andi Rianto mengonfirmasi kabar duka tersebut lewat Instagram pribadinya.

“Selamat jalan VIDI ALDIANO,” tulis Andi Rianto di akun Instagram pribadinya.

Tidak berselang lama dari unggahan tersebut, sejumlah rekan artis pun membanjiri kolom komentar Vidi Aldiano di Instagram. Ribuan komentar pun langsung menyertakan duka cita serta doa untuk Vidi Aldiano dari netizen yang kehilangan sosoknya.

“Innalillahi wainailaihi rojiun, selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah SWT, insyaAllah surga firdaus tempatmu,” tulis melly Goeslaw

“Kak Vidi, we love you,” komentar Mahalini

“Vidi. Innalillahi wa innailaihi rojiuun, surga untukmu Vidi,” kata Titi Kamal disertai emoji menangis

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Ka Vidi semoga husnul khotimah ya Kak,” kata Fadil Jaidi.

Sebelum kabar duka ini mengejutkan publik, netizen diketahui sudah curiga dengan ketidakhadiran Vidi di sosial media. Vidi yang semula masih aktif membagikan kegiatan di Instagram Story-nya menghilang selama kurang lebih satu minggu.

Netizen pun mulai bertanya dan mencari keberadaan suami Sheila Dara itu. Namun kabar duka justru menyelimuti dengan kepergian Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano sendiri telah berjuang melawan kanker ginjal sejak 2019. Vidi rutin menjalani kemoterapi dan pengobatan untuk terbebas dari sel kanker yang perlahan menggerogoti tubuhnya.

Pada November 2025, Vidi mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang terlihat semakin kurus. Ia bahkan memutuskan untuk rehat dari industri musik dan juga media sosial demi fokus pada pengobatannya.