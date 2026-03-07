Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier: Hatiku Hancur

ERA.id - Deddy Cozbuzier meluapkan kesedihannya atas kepergian sahabat tercinta, Vidi Aldiano. Deddy menyesal tidak mengenal Vidi lebih lama.

Kesedihan itu dibagikan Deddy Corbuzier lewat unggahan di Instagram miliknya. Pada gambar berbentuk hati yang patah dengan latar hitam putih, Deddy Corbuzier terpukul atas kepergian Vidi Aldiano.

“Hatiku hancur. Hancur parah. Kau pergi terlalu cepat, jiwa yang indah, Vidi Aldiano. Aku membenci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya,” tulis Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano diketahui memiliki project podcast bersama yang dikenal dengan nama Podhub. Pada podcast tersebut, Vidi mendampingi Deddy Corbuzier sebagai pembawa acara sekaligus tuan rumah untuk bintang tamu yang singgah.

Namun pada 8 November 2025 Vidi memutuskan untuk rehat dari Podhub. Vidi memilih untuk fokus pada pengobatan dan penyembuhan dari kanker ginjal yang dideritanya sejak tahun 2019.

Bukan hanya di Podhub, suami Sheila Dara ini juga memilih rehat dari bermusik dan bernyanyi. Di sisi lain, Vidi tetap aktif memberi kabar tentang kondisinya di media sosial sambil terus menjalani pengobatan.

Namun belakangan ini netizen mulai cemas dengan Vidi yang menghilang tiba-tiba. Ia tercatat tidak lagi aktif membagikan kegiatannya di Instagram Story sampai akhirnya Vidi dikabarkan meninggal dunia.