Keluar Zona Nyaman, Aisyah Aqilah Lepas Citra Anak Sekolahan

ERA.id - Aktris muda Aisyah Aqilah tampil dengan sisi baru yang lebih dewasa lewat serial WeTV Original Menikahi Jadi yang Kedua. Aisyah keluar zona nyaman dengan melepas citra sebagai anak sekolahan.

Dalam serial ini, ia berperan sebagai Nayra, seorang perempuan yang rela menjadi istri kedua demi biaya pengobatan ibunya, sebuah karakter yang sangat berbeda dari peran-peran yang pernah ia mainkan sebelumnya.

Aisyah mengaku bahwa peran ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kariernya.

"Aku belum pernah sama sekali berperan karakter seperti ini. Biasanya aku main sebagai anak-anak SMA, teenagers yang in love, dan sekarang aku harus memerankan jadi istri kedua," ujar Aisyah saat menghadiri press screening di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Bukan hanya itu saja, Aisyah juga jujur mengakui sempat merasa bertentangan dengan karakter yang diperankannya.

"Awalnya cukup berat untuk aku, karena jujur secara pribadi, secara Aishanya, aku sangat bertentangan banget lah sama peran istri kedua, selingkuhan, atau apapun itu," ungkapnya.

Namun, keinginan untuk menantang diri membuat Aisyah akhirnya menerima peran tersebut. Ia pun berusaha untuk keluar dari zona nyaman dengan mengambil peran tersebut.

"Aku merasa benar banget kata Bu Vifa, kalau kita dikasih kesempatan, jangan dilewatkan, karena kesempatan enggak datang dua kali. Jadi aku pengen mencoba untuk keluar dari zona nyamanku. That’s why aku mau menjadi Naira, dan maybe Naira juga memilih aku," ujarnya.

Untuk mendalami karakter Nayra, Aisyah melakukan berbagai persiapan, termasuk riset dan diskusi dengan orang-orang berpengalaman.

"Cara aku memasuki karakternya lebih ke research, nanya ke orang-orang yang udah berpengalaman. Aduh, takut deh. Itu sih," tuturnya sambil tersenyum.

Lewat serial ini, kekasih Jeff Smith ini berhasil keluar dari zona nyamannya sebagai aktris remaja dan menunjukkan kemampuannya memerankan karakter yang lebih kompleks dan emosional.

Serial WeTV Original Menikahi Jadi yang Kedua akan mulai tayang serentak pada 14 November 2025 secara eksklusif di WeTV.