Sedih Tidak Bisa Bertemu Anak, Insanul Fahmi Pilih Ikhlas: Lama-lama Capek

ERA.id - Drama rumah tangga Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa memasuki babak baru. Insanul mengaku sedih lantaran tidak bisa bertemu dengan anak semata wayangnya, Afnan.

Pengusaha asal Medan ini mengaku tidak sempat bertemu dengan buah hatinya. Ia pun mengaku sedih lantaran pertemuan itu tidak terjadi meski memasuki momen Lebaran.

"Iya lah, pasti sedih sih. Maksudnya kan momennya Lebaran. Terus itu aku juga dapat beberapa info orang-orang pas Afnan ditanyain "Abati mana?", si Afnan juga cuma murung," ujar Insanul saat dihubungi awak media, Selasa 24 Maret 2026.

Insanul lantas menyayangkan tindakan Mawa yang dinilai melakukan eksploitasi terhadap anaknya melalui media sosial. Ia pun meminta agar Afnan tidak dilibatkan dalam masalah rumah tangga orang tuanya yang saat ini sedang memasuki tahap sidang perceraian.

Bukan hanya itu saja, Insanul pun merasa tidak dihargai sebagai suami sekaligus ayah dari Afnan. Ia pun menekankan masalah rumah tangganya harus diselesaikan baik-baik tanpa melibatkan anak.

"Lama-lama capek juga gitu kan. Kok lama-lama kayak nggak dihargain juga lagi. Apalagi aku juga kan bawa harga diri keluarga juga kan di sini. Semuanya, marwah keluarga," katanya.

"Kayak ya udahlah, kalau misalnya mau pisah ya jalan baik-baik. Mau lanjut aku juga masih open gitu kan, cuma buat jangan bawa-bawa anak gitu," sambung Insanul Fahmi.

Lebih lanjut, Insanul Fahmi mengaku ikhlas dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ia pun menghargai keputusan Mawa yang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya.

"Ya, aku ikut aja sih. Karena makin dikejar kan makin nggak jelas kan. Ikut aja, kalau nggak mau ya udah," pungkasnya.

Diketahui Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa menjalankan sidang pertama dari perceraiannya di Pengadilan Agama Medan pada hari ini, Rabu 25 Maret 2026.