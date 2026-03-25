Wardatina Mawa Mantap Cerai, Insanul Fahmi Minta Tidak Dihalangi Bertemu Anak

ERA.id - Proses sidang perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi tidak menemui titik terang selama mediasi. Mawa memutuskan untuk tetap berpisah dari Insanul Fahmi.

Kuasa hukum Mawa, Muhammad Idrus, mengatakan kliennya sudah melakukan mediasai dengan Insanul Fahmi yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Maret 2026 di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara. Dalam mediasi itu, Mawa bersikukuh untuk berpisah dari Insanul Fahmi.

"Kalau Mawa ya tetap ingin (berpisah) ya, perjalanan persidangan ini tetap dilanjutkan," ujar Idrus dalam siaran zoom, Rabu (25/3/2026).

Idrus menjelaskan proses mediasi itu turut dihadiri oleh Mawa dan Insanul. Namun dari pertemuan itu, keduanya tidak mencapai kesepakatan bersama untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

Terkait tuntutan nafakah, Idrus enggan membeberkan lebih lanjut. Ia hanya menekankan Mawa mengajukan hak asuh anak dengan jaminan tidak akan menghalangi Insanul untuk bertemu.

"Perihal hak asuh anak, dari pihak tergugat (Insanul Fahmi) pun tidak keberatan hak asuh anak itu jatuh ke tangan penggugat (Mawa). Namun dari pihak tergugat meminta untuk diberikan akses untuk melihat anaknya," tegasnya.

Lalu, kata Idrus, akses pertemuan dengan anak dalam hal ini Afnan, Insanul meminta agar diberi kebebasan untuk bertemu tanpa dihalangi. Namun pertemuan itu harus dengan keinginan pribadi dari sang anak yang ingin bertemu.

"Ada waktu tertentunya itu. Di luar jam sekolah, satu. Ya kan? Sesudah pulang sekolah boleh bertemu. Dan itu pun, kalau anaknya berkeinginan untuk bertemu tergugat, itu boleh. Namun kalau pihak anaknya tidak berkemauan bertemu sama ayahnya, tidak mungkin dipaksa ya," jelasnya.

Diketahui Wardatina Mawa resmi mengajukan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara pada 26 Februari 2026. Gugatan ini diajukan setelah muncul dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara Insanul dengan Inara Rusli.