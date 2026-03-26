Wardatina Mawa Sentil Insanul Fahmi di Sidang Cerai, Sengaja Pakai Busana Akad Nikah

ERA.id - Wardatina Mawa mencuri perhatian publik saat menghadiri proses sidang perceraiannya dengan Insanul Fahmi, Rabu (25/3/2026). Mawa hadir dengan busana serba putih yang ternyata gaun akadnya dahulu.

Penampilan ini dibagikan oleh Mawa lewat unggahan pribadinya di Instagram. Pada unggahan itu, Mawa terlihat mamakai busana serba putih saat hadir di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/3/2026).

Ibu satu anak ini menjelaskan busana itu sengaja ia pakai sebagai pengingat momen janji suci sakral yang diucapkan Insanul Fahmi saat menikahinya.

“Baju warna putih ini masih menyimpan gema akad itu, setiap detiknya seperti mengulang kata “selamanya” yang pernah kita yakini. Namun hari ini aku belajar bahwa bahkan janji yang paling suci pun bisa luruh oleh waktu dan kenyataan yang tak bisa kita lawan,” tulis Mawa, dikutip ERA, Kamis (26/3/2026).

Mawa lantas menuturkan bahwa busana putih yang dipakai di hari bahagia itu juga menjadi penguat dirinya di sidang perceraian. Ia pun menandai busana bahagia itu juga sebagai pengingat untuk berdamai dengan masa lalu.

“Putih ini tak lagi tentang bahagia yang kita punya, tapi tentang keberanian untuk menerima bahwa tak semua yang dimulai bersama ditakdirkan untuk selamanya,” pungkasnya.

Wardatina Mawa diketahui resmi melayangkan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi pada 26 Februari 2026. Gugatan itu diajukan oleh Mawa ke Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara, setelah Insanul diduga melakukan perselingkuhan dengan Inara Rusli.