Dibintangi Oki Rengga hingga Lolox, Tiba-Tiba Setan Siap Hantui Bioskop 16 April 2026

ERA.id - Film Tiba-Tiba Setan yang dibintangi Oki Rengga dan Lolox dipastikan tayang pada 16 April 2026. Film ini akan menyuguhkan sensasi horor yang melekat pada keseharian masyarakat.

Mengusung konsep berani dan unik, film Tiba-Tiba Setan diharapkan mampu menjangkau penonton yang lebih luas, khususnya generasi muda, lewat pendekatan cerita yang dekat dengan keseharian dan sentuhan humor khas yang terasa akrab.

Terlebih sentuhan humor ini akan dikemas dengan unik oleh jajaran pemain, termsuk Ratu Felisha dan Poppy Sovia. Kombinasi antar pemain ini akan menciptakan suasana horor unik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui kombinasi cerita yang dekat, komedi yang mengalir, dan unsur horor yang tetap terjaga, film ini diharapkan bisa menjadi tontonan yang sesuai dengan selera generasi muda masa kini.

Tiba-Tiba Setan berkisah tentang persaingan kakak beradik yang memperebutkan harta karun peninggalan sang ayah. Harta karun ini tersembunyi di sebuah hotel tua yang terbengkalai.

Namun konflik keluarga itu berubah menjadi teror mengerikan lantaran mereka tidak sengaja membangkitkan roh penasaran di bangunan tersebut.

