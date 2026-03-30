Muncul di Ulang Tahun Vidi, Pesan Manis Sheila Dara Bikin Haru: Hachyu Bernada Terus

ERA.id - Aktris Sheila Dara Aisha mengunggah pesan manis dan haru di hari ulang tahun mendiang suaminya, Vidi Aldiano. Pesan ini juga menjadi unggahan pertama Sheila Dara setelah kepergian Vidi.

Pada unggahan Instagram pribadinya, Sheila Dara membagikan deretan momen manis dan penuh kenangan bersama Vidi Aldiano. Kenangan itu merangkum 11 tahun perjalanan cinta antara Sheila dan Vidi yang kini dipisahkan oleh maut.

“Terima kasih sudah mengisi 11 tahun terakhir (wow, sepertiga hidupku) dengan begitu banyak kebahagiaan dan tawa,” tulis Sheila Dara pada keterangan, dikutip ERA, Senin (30/3/2026).

Pemeran Sore ini bersyukur telah menghabiskan waktu selama 11 tahun dengan menyenangkan. Pengalaman itu pun menurutnya layak untuk direkomendasikan.

“Perjalanan ini sungguh menyenangkan, benar-benar pengalaman yang layak direkomendasikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sheila Dara turut mendoakan Vidi di hari kelahirannya yang jatuh pada 29 Maret 2026. Pada pesan itu, Sheila berharap Vidi bahagia meski raganya sudah tidak bersama.

“Selamat ulang tahun, bahagia selalu dan hachyu (bersin) bernada terus,” tutupnya.

Sheila Dara dan Vidi Aldiano tercatat menikah pada 15 Januari 2022. Pernikahan ini berlangsung setelah keduanya menjalin hubungan sejak 2016. Hubungan itu terjalin saat keduanya terlibat satu projek series setahun sebelumnya.

Hubungan mereka sempat kandas di tahun 2018 dan memutuskan untuk kembali di tahun 2020. Setahun kemudian, Vidi pun resmi melamar Sheila Dara.

Kini kisah cinta mereka pun dipisahkan oleh maut setelah Vidi menghembuskan nafas terakhirnya pada 7 Maret 2026.