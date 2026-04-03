Punya Sifat Tertutup, Mawar de Jongh Punya Sosok Penyelamat di Lokasi Syuting, Siapa?

ERA.id - Mawar de Jongh membagikan pengalamannya saat memerankan sosok Dira dalam film terbaru berjudul Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya?. Mawar mengaku kalau dirinya merupakan sosok yang cukup introvert di lokasi syuting.

Di balik aktingnya yang penuh emosi dan air mata, Mawar ternyata punya cara sendiri untuk menjaga kondisi mentalnya agar tetap fokus selama menjalani proses syuting yang sangat menguras energi. Ia butuh waktu untuk menarik diri sejenak sambil ditemani sang asisten.

"Kalau aku sendiri pastinya mungkin setelah beberapa adegan intens pasti ada ngerasa capek. Tapi aku juga bersyukur banget aku ditemenin sama Kak Anya di sana, dia kayak selalu memastikan aku baik-baik saja," ujar Mawar de Jongh saat ditemui di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026).

Mawar sendiri tidak merasa sendirian dalam menghadapi transisi emosi yang berat itu. Kehadiran asistennya yang bernama Anya menjadi 'penyelamat' yang selalu sigap memastikan kondisi mental Mawar tetap stabil, serta menjamin segala kebutuhan Mawar terpenuhi agar ia bisa tetap fokus.

Meski lebih banyak diam dan menyendiri, kekasih Bryan Domani ini tetap merasa terhibur setiap kali melihat keseruan pemain lain seperti Rey Bong, Baskara, dan Kiara yang selalu ceria di lokasi. Ia mengaku sangat menikmati momen-momen saat menjadi 'penonton' bagi tingkah laku teman-temannya yang sangat energik tersebut.

"Di lokasi tuh fun banget. Jadi kaya misalkan kalau Rey, Kak Baskara, dan Kiara bercanda itu kaya udah aku jadi penonton aja,” tuturnya.

Bagi Mawar, film ini juga memberikan pelajaran berharga tentang hubungan orang tua dan anak. Ia menyadari bahwa pertanyaan sederhana seperti "gimana hari kamu?" bisa menjadi kunci penting untuk memahami isi hati seorang ayah yang mungkin selama ini sulit diungkapkan.

"Pentingnya memulai percakapan itu buat tahu isi hati orang yang kita sayang. Aku rasa kalau nggak diungkapkan tuh bukan berarti nggak ada gitu rasa sayangnya, bukan berarti karena ayah nggak pintar mengungkapkan bukan berarti dia nggak sayang,” pungkasnya.

Film Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya? akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 9 April 2026.