Kenang Mendiang Ibunda dan Vidi Aldiano, Raisa: Ketidakhadiran Ibu Nyaring Banget

ERA.id - Raisa mengenang kepergian sang ibunda dan sahabat dekatnya, Vidi Aldiano, di konser Love and Let Go. Raisa mengaku konser kali ini sangat berat untuk ia lalui.

Momen kenangan ini terjadi pada konser hari pertama pada 6 Juni 2026 di Jakarta Convention Center (JCC). Raisa kala itu membawakan lagu berjudul “Lagu Untukmu”, yang ia ciptakan untuk sang ibunda setelah meninggal dunia.

Pada layar videotron tepat di belakang Raisa, muncul video kenangan mendiang ibunda, Ria Mariaty, yang dahulu setia menemaninya. Usai menyanyikan lagu itu, Raisa mengungkap bagaimana proses mempersiapkan penampilan tersebut yang dia akui sangat berat untuk dilakukan.

“Aku dari latihan nggak pernah bisa selesaikan. For obvious reasons. Tapi tahun kemarin, aku baru benar-benar berkenalan sama yang Namanya duka. Kayaknya kita tahu kesedihan, kita tahu people come and go, kita tahu. Cuma tidak ada yang benar-benar tidak ada yang benar-benar terasa seperti kehilangan seorang Ibu,” ujar Raisa.

Raisa yang berdiri tepat di sebelah Andi Rianto pun bercerita bahwa ia sempat merasa dilema dengan duka yang dialami. Ia merasa tidak ingin larut dalam kesedihan setelah kepergian ibunda.

Namun di sisi lain, Raisa tidak ingin buru-buru menyelesikan dukanya. Ia pun banyak merenung dan mencari tahu kondisi yang harus dihadapi di masa depan setelah kepergian sang ibunda.

“Aku persilakan duka itu datang. Dan aku ya udah, jadi orang yang setiap hari setiap waktu hidup dengan dukaku dan itu ternyata nggak apa-apa. Dan ternyata ketika aku bisa berdamai dengan rasa dukaku, di mana tempat cinta yang terdalam itu tinggal, aku bisa hidup lagi, bisa berkarya lagi, bisa berbakti lagi sama Ibuku lewat karya-karya aku,” ungkapnya.

Suasana JCC saat itu pun langsung berubah menjadi penuh haru dan tangis yang tak terbendung dari para penggemar, YourRaisa. Perempuan yang akrab disapa Yaya ini pun mengakui konser kali ini sangat berbeda baginya.

“Ketidakhadiran Ibu malam hari ini tuh benar-benar terasa nyaring banget buat aku,” tutup Raisa.

Raisa lantas melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu “Ku Harap Duka Ini Selamanya” dan “Jangan Cepat Berlalu”. Dua lagu ini juga menampilkan kebersamaan Raisa dengan Vidi Aldiano.