Alasan Atta Halilintar Jadi Eksekutif Produser Film Animasi Garuda di Dadaku

ERA.id - Atta Halilintar terlibat sebagai eksekutif produser untuk film animasi terbaru, Garuda Di Dadaku. Keterlibatan Atta ini juga sebagai salah satu cita-citanya sejak kecil di dunia sepak bola.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026), suami Aurel Hermansyah ini mengungkap alasan ingin memproduseri film animasi Garuda di Dadaku. Bagi Atta, film Garuda di Dadaku menjadi salah satu mimpinya sejak kecil.

“Kalau tadi Mbak Shanty (produser) bilang dream come true, saya juga dream come true. Saya ini mimpi saya jadi nyata. Karena dulu waktu kecil saya nonton Garuda di Dadaku,” ujar Atta.

Atta lantas menjelaskan selain film bertema sepak bola, alasannya ingin terlibat lebih jauh dengan film Garuda di Dadaku ialah kedua anaknya. Atta dan Aurel yang memiliki rutinitas menonton ini dihadapkan dengan minimnya film animasi asli Indonesia.

Sejak saat itu, Atta pun memiliki keinginan untuk bisa terlibat lebih jauh dalam film animasi asli Indonesia lewat Garuda di Dadaku.

“Hari Sabtu Mingguku yang paling berharga karena aku bisa nonton sama anak-anakku, bisa cerita, bisa menimbulkan semangat buat mereka. Dan inilah GDD (Garuda di Dadaku) aku bilang, "Sayang, kayaknya invest di sini ini barulah investasi buat anak juga sayang," gitu,” jelasnya.

Selain itu, ayah dua anak ini juga memikirkan warisan yang akan diberikan kepada anak-anak Indonesia lewat film animasi. Ia berharap film animasi Garuda di Dadaku bisa menjadi awal dan mimpi bagi anak-anak Indonesia.

“Jadi, apapun karya yang hari ini kita semua bikin, banyak orang-orang hebat yang ada di karya ini, ini adalah sebuah legacy yang semoga animasi kita semakin baik, semoga melahirkan mimpi-mimpi baru untuk anak-anak muda Indonesia,” pungkasnya.

Film animasi Garuda di Dadaku diisi oleh Kristo Immanuel, Keanu Azka, Quinn Salman dan juga Emir Mahira. Film ini akan tayang pada 11 Juni 2026.