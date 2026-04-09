Maxime Bouttier dan Raihaanun Terjebak Cinta Beda Usia di Serial Tante Sonya

ERA.id - Maxime Bouttier dan Raihaanun dipasangkan dalam serial terbaru WeTV Indonesia dan Rapi Films, Tante Sonya. Serial ini mengangkat romansa perempuan yang sudah berumur matang jatuh cinta dengan brondong.

Producer & Head Country WeTv Indonesia Febriamy Hutapea mengatakan serial Tante Sonya ini sangat menarik perhatiannya lantaran mengangkat kisah cinta yang tidak biasa. Apalagi serial ini menonjolkan kisah cinta dari kerapuhan seorang perempuan yang merasa tidak percaya diri.

“WeTV karena majority of audience perempuan, tapi ini perempuannya perempuan paruh baya yang sudah berusia. Nah, kami juga melihat bahwa perempuan yang sudah berusia biasanya kan insecure, mereka merasa tidak layak untuk dicintai, merasa ragu karena mungkin karena usia dan faktor trauma atau luka di masa lalu,” ujar Febri saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, Sunil Samtani mengatakan serial Tante Sonya ini merupakan IP (intellectual property) dari proyek Rapi Films sebelumnya yang dikenal lewat Catatan Harian Tante Sonya dengan Ayu Azhari sebagai bintang utamanya. Namun Sunil menekankan serial yang kali ini digarap bukan merupakan remake dari karya tersebut.

“Kita bukan remake Tante Sonya dari IP lama, tapi lebih ke reboot. Jadi benar-benar benang merahnya saja yang kita ambil, tapi secara struktur cerita kita benar-benar bikin lebih up-to-date, lebih modern, lebih konflik-konflik yang lebih yang sekarang lah, yang lagi tren sekarang,” kata Sunil.

Maxime Bouttier yang memerankan karakter Ben mengatakan cerita yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan pribadinya yang memiliki pasangan lebih tua. Ia juga mempertimbangkan lawan mainnya, Raihaanun, untuk menerima tawaran tersebut.

“Aku sih mungkin pas dapet judul ini, denger ada Hanun yang main, aku langsung kayak ngerasa seneng banget sih. Siapa yang nggak mau main satu judul bersama dia gitu. Kalau misalnya buat relatability, no way sih,” ujar Maxime.

Serial Tante Sonya dibintangi oleh Maxime Bouttier, Raihaanun, Hamish Daud dan Dinda Kirana. Serial ini akan dikemas dalam 10 episode yang bisa disaksikan lewag platform streaming WeTv.