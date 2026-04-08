Main Serial Tante Sonya, Maxime Bouttier dan Raihaanun Tidak Izin ke Luna Maya, Kenapa?

ERA.id - Maxime Bouttier disatukan dalam satu proyek yang sama dengan Raihaanun lewat series Tante Sonya. Maxime mengungkap ia dan Raihaanun tidak izin ke Luna Maya.

Berperan sebagai Ben yang jatuh cinta dengan wanita lebih tua, Sonya (Raihaanun), Maxime berkelakar bahwa peran itu mirip dengan kehidupan nyata. Ia mengaku tidak mengalami kesulitan saat harus beradu akting dengan Raihaanun lantaran sudah mengenal satu sama lain sejak lama.

“Kita banyak diskusi tentang script, apa yang mau kita lakukan sebagai karakter gitu. Jadi mungkin pendekatannya sih seorganik itu saja menurut aku,” kata Maxime saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Di sisi lain, Raihaanun menuturkan bahwa ia tidak meminta izin kepada Luna Maya untuk menerima tawaran ini. Raihaanun percaya kepada Maxime yang bisa diajak berdiskusi untuk adegan-adegan penting dan intens yang dibutuhkan.

“Enggak, enggak saya gak pakai izin. Keterbukaan Maxime itu membuat saya juga mudah untuk membangun chemistry itu sendiri. Karena Maxime pun sangat terbuka sekali akan adegan-adegan ataupun scene yang memang harus didiskusikan gitu,” ujar Raihaanun.

Selain itu, hubungan pertemanan yang sudah terjalin sejak lama juga memudahkan keduanya untuk bekerjasama satu sama lain. Raihaanun dan Maxime juga sering menghabiskan waktu bersama Luna Maya.

“Mereka juga teman saya, kebetulan saya sama Maxime juga sudah kenal sebelumnya, kita sering main bareng juga sebelum ya di luar series ini kita berteman, sama Luna juga kenal dekat dan main bareng,” jelasnya.

Sementara itu, Eksekutif Produser dan County Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengatakan series Tante Sonya ini mengingatkan kepada semua perempuan yang sudah berumur untuk tidak merasa minder soal cinta. Lewat film ini, ia berharap bisa menjadi pengingat perempuan untuk jatuh cinta dan bahagia.

“Cerita ini mengingatkan kita bhawa perempuan boleh jauh cinta lagi, bahagia lagi, bahkan diperjuangkan oleh laki-laki yang lebih muda,” kata Febri.

Serial drama romansa sepanjang 10 episode ini merupakan adaptasi modern dari film legendaris era 90-an, Catatan Harian Tante Sonya, yang menghadirkan kisah nostalgia dengan pendekatan yang lebih dewasa dan relevan bagi penonton masa kini.