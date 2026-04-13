Momen Justin Bieber Ajak Penggemar Nostalgia di Coachella, Karaoke Bareng Lagu Lawas

ERA.id - Justin Bieber sukses mengajak penggemar bernostalgia di atas panggung Coachella. Bieber membawakan deretan lagu hit dan berkaraoke bersama dengan penggemar.

Tampil selama 90 menit di atas panggung yang minimalis, Bieber membawakan sedikitnya 17 lagu hit yang sukses membawa penggemar berkaraoke bersama. Mengenakan hoodie berwarna merah, Bieber mulai memainkan deretan lagu dari album Swag dan Swag II yang dirilis tahun 2025.

Saat naik ke atas panggung, Bieber nampak menutup wajahnya sambil menyanyikan lagu “All I Can Take”, “Speed Demon”, “First Place”, “Go Baby”, “Butterflies”, “Walking Away”, dan lainnya.

“Teman-teman apakah kalian mengingat lagu ini?” tanya Bieber sebelum memberi kejutan.

Namun kejutan muncul setelah Bieber tampil di depan set up laptop miliknya. Penyanyi 34 tahun itu pun mulai memainkan lagu-lagu hit masa kecilnya lewat YouTube, mulai dari “Baby”, “That Should Be Me”, “Never Say Never”, “Favourite Girl”, hingga “Beauty and a Beat”.

Penggemar yang memadati panggung utama Coachella pun bersorak histeris dan bernyanyi bersama. Bahkan terekam oleh kamera seperti Katy Perry, Kylie Jenner, Kendall Jenner hingga Timothée Chalamet menikmati nostalgia lagu-lagu Justin Bieber.

Berbagai kejutan tidak berhenti begitu saja. Bieber turut memboyong para kerabat seperti The Kid Laroi, Wizkid, Tems dan Dijon. Kehadiran deretan penampil ini pun menambah riuh sorakan penggemar.

Justin Bieber menutup penampilan sederhana itu dengan lagu “Daisies” bersama Mk.gee.

“Let’s go,” ucap Bieber.

Ledakan kembang api pun langsung menghiasi langit-langit Coachella. Bieber tersenyum puas dan penuh rasa bangga.

“Love you,” tutupnya.

Penampilan Justin Bieber di Coachella menjadi aksi yang sangat dinantikan oleh penggemar sejak sang musisi mengumumkan hiatus. Coachella disebut menerima bayaran hingga Rp170 miliar.