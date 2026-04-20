Pesan Hangat Ibunda Billie Eilish Usai Jadi Gadis 'One Less Lonely Girl' Justin Bieber

ERA.id - Ibunda Billie Eilish, Maggie Baird, mengungkap kebahagiaan setelah sang putri menjadi 'One Less Lonely Girl' Justin Bieber di Coachella. Maggie pun berterima kasih kepada Justin Bieber dan Hailey Baldwin atas kesempatan yang diberikan untuk sang putri.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Maggie membagikan serangkaian momen saat Billie Eilish diminta naik ke atas panggung oleh Hailey Baldwin. Maggie pun tidak menyangka impian sang putri tercapai untuk bisa berada di sisi idolanya, Justin Bieber.

"Menyaksikan mimpi gila yang tak terbayangkan ini menjadi kenyataan selama bertahun-tahun sungguh luar biasa," tulisnya, dikutip ERA, Senin (20/4/2026).

Pada unggahan yang dibagikan, Maggie memperlihatkan bagaimana kondisi Billie Eilish usai menjadi gadis 'One Less Lonely Girl' Justin Bieber. Terlihat buliran air mata membasahi pipi pelantun "Bird of a Feather" itu.

Maggie lantas menyampaikan rasa terima kasih kepada Justin Bieber lantaran sudah menunjukkan kebaikan dan dukungan untuk Billie. Ia juga memberi ucapan khusus untuk Hailey lantaran menjadi orang terpenting dalam momen bersejarah di Coachella.

"Saya sangat berterima kasih kepada Justin Bieber atas kebaikan yang telah ia tunjukkan kepada Billie dan kepada seluruh keluarga kami, serta kepada Hailey yang membuat begitu banyak hal menjadi indah dan mungkin," ungkapnya.

Selain itu, Maggie juga mengenang bagaimana perjuangannya sebagai orang tua mewujudkan impian anak-anaknya untuk menjadi seniman. Perjuangan yang tidak mudah itu dilakukan Maggie agar anak-anaknya bisa menonton idola yang menginspirasi mereka dalam berkarya.

"Biasanya tidak ada yang bisa kami lakukan. Tetapi kami membelikan mereka rekaman dan mungkin membelikan mereka tiket konser (atau film konser dalam kasus kami karena kami tidak mampu menonton konser sebenarnya)," jelas Maggie.

Diketahui Billie Eilish menjadi kejutan sekaligus dikejutkan oleh Justin Bieber selama penampilan minggu kedua di Coachella. Billie yang saat itu mengenakan hoodie ungu terlihat linglung dan kehilangan keseimbangan saat naik ke atas panggung.

Billie bahkan terlihat menahan tangis sekaligus malu Ketika Justin Bieber menghampirinya. Bukan hanya itu saja, Justin juga memeluk erat Billie yang juga dikenal sebagai penggemar berat dari pelantun "Baby" itu.