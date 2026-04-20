Momen Billie Eilish Hilang Kendali di Coachella, Jadi One Less Lonely Girl Justin Bieber

ERA.id - Billie Eilish menjadi kejutan spesial dalam penampilan Justin Bieber di panggung Coachella minggu kedua. Billie menjadi gadis 'One Less Lonely Girl' Justin Bieber.

Berdasarkan pantauan ERA melalui YouTube resmi Coachella, kejutan ini terjadi saat Justin Biber mulai menyanyikan lagu lawasnya, "One Less Lonely Girl". Namun dari sisi bawah panggung, muncul Billie Eilish dengan rambut dikuncir yang juga mengejutkan Justin Bieber.

Billie yang mengenakan baju berwarna ungu ini nampak linglung dan kehilangan keseimbangan saat harus mendekat dengan Justin Bieber. Di sisi lain, Justin tersenyum dan mulai menghampiri Billie untuk duduk di bangku dan menjadi 'One Less Lonely Girl' di penampilannya.

Di sisi lain, terlihat Hailey Baldwin yang juga istri Justin Bieber memberi dukungan dan menjadi orang yang meyakinkan Billie untuk naik ke atas panggung.

Penonton yang memadati Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat langsung histeris saat tahu perempuan yang beruntung itu adalah Billie Eilish. Terlebih pelantun "Birds of a Feather" itu memang dikenal sebagai penggemar berat Justin Bieber.

Justin Bieber dan Billie Eilish (Dok. YouTube/Coachella)

Billie yang duduk di bangku itu pun langsung dipeluk dengan hangat oleh Justin Bieber. Ia nampak terlihat malu-malu hingga berusaha menahan tangis sambil melambaikan tangannya ke arah kamera.

Menjelang lagu habis, Billie terlihat tersungkur duduk dan menahan air matanya. Justin kembali menghampiri dan berakhir dengan pelukan hangat dari keduanya.

"Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Billie Eilish," ucap Justin Bieber.

Billie Eilish langsung melarikan diri dan kembali ke tempat asalnya menonton bersama sejumlah kerabat, termasuk Hailey Baldwin. Namun ia belum berhenti menangis setelah menjadi 'One Less Lonely Girl' Justin Bieber.

Bahkan melalui akun Instagram resminya, Billie mengaku bahwa ia tidak bisa berhenti menangis setelah mendapat kejutan itu.

"Tidak bisa berhenti menangis," tulisnya dengan latar foto matanya yang memerah.

Diketahui dalam penampilan minggu kedua Justin Bieber di Coachella pada Minggu (19/4/2026) waktu Indonesia, Justin membawakan 31 lagu dari berbagai album yang sudah dirilis.

Deretan lagu lawas yang ia bawakan pada minggu kedua itu diantaranya "One Time", "U Smile", "Up", "Baby", "One Less Lonely Girl", "As Long As You Love Me", serta "No Pressure". Justin juga turut menghadirkan sejumlah bintang tamu mulai dari Sexy Red, Big Sean, Dijon, hingga SZA.