Tiket Konser EXO Hari Tambahan Ludes Kurang dari Sejam, Kategori O dan L Sempat Hilang di Sistem?

ERA.id - Konser tambahan boy grup asal Korea Selatan, EXO, di Jakarta ludes terjual kurang dari satu jam. Penggemar pun meminta agar promotor, Dyandra Global Edutainment, menambah hari untuk konser EXO di Jakarta.

Berdasarkan pantauan ERA, tiket konser EXO untuk tanggal 6 Juni 2026 itu mulai dijual pada pukul 14.00 WIB hari ini melalui website dyandraglobalstore.com. Tim ERA sempat mencoba untuk ikut mendapatkan tiket konser dari Suho, Kai, D.O, Sehun, dan Chanyeol dan berhasil ikut antrian di antara 16.700 penggemar.

Saat itu masa tunggu untuk masuk dan memilih tiket diperkirakan selama 1 jam 23 menit. Ketika masuk, seluruh kategori mulai dari E, X, O, L, Cat 1, Cat 2, Cat, 3, Cat 4, Car 5, Cat 6, dan Horizon Box masih tersedia.

Namun memasuki masa waktu tunggu 24 menit di dalam antrian, seluruh kategori berubah status menjadi penuh dipesan. Padahal saat itu, antrian dari tim ERA hanya perlu menunggu selama 21 menit saja dengan 8.200 antrian.

Sayangnya pada pukul 14.35 WIB, untuk kategori E, X dan 6 sudah habis terjual, sementara untuk kategori O dan L menghilang dari sistem. Tetapi tim ERA tidak mengetahui secara detail apakah kategori tersebut bisa dipilih dengan satu kategori yang sama yaitu E dan X.

Menjelang pukul 15:00 WIB, kategori E, X, 1, 5, dan 6 sudah habis terjual. Pada momen ini, tim Era berhasil masuk ke sistem pemilihan ketegori tiket untuk membeli.

Saat masuk ke laman tiket, hanya tersisa kategori 4 dengan keterangan habis dipesan. Dalam tahap ini, tim ERA masih berusaha untuk bisa mendapatkan tiket konser EXO yang digelar di Indonesia Arena tersebut, tetapi gagal.

Sistem dengan cepat mengeluarkan antrian tim ERA lantaran seluruh kategori tiket sudah habis terjual. Penjualan tiket itu bahkan kurang dari satu jam.

Pihak promotor lantas membenarkan bahwa tiket konser pelantun "MAMA" ini sudah habis terjual secara keseluruhan.

"[HABIS TERJUAL] EXO PLANET #6 - EXhOrizon di JAKARTA. Semua kursi untuk kedua pertunjukan telah terisi! Terima kasih telah menjadi bagian dari momen ini, EXO-L," tulis promotor di Instagram resminya.

Hingga berita ini ditulis, pihak promotor tidak memberikan sinyal akan adanya penambahan hari untuk konser EXO di Jakarta. Di sisi lain, banyak penggemar yang belum mendapat tiket demi menonton idola mereka.