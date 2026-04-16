Garap Film Gudang Merica, Ini Alasan Imam Darto Pilih Ardhito Pramono Jadi Pemeran Utama

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktor Ardhito Pramono dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam film terbaru garapan Imam Darto, Gudang Merica. Darto mengaku memilih Ardhito lantaran ingin mengubah penampilannya.

Dalam film horor komedi produksi MVP Pictures ini, Ardhito berperan sebagai mahasiswa bernama Razi. Darto pun berkelakar pemilihan Ardhito ini lantaran statusnya sebagai duda.

“Untuk pemeran utama saya mencari duda-duda berbahaya di Indonesia. Dan pilihannya jatuh kepada Ardhito Pramono,” ujar Darto diselingi tawa saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Lalu, kata Darto, salah satu tantangan memilih Ardhito sebagai pemeran utama ialah mengubah penampilannya. Ia ingin pelantun “Bitterlove” ini tampil norak dan tidak modis yang berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya.

“Challenge-nya emang maksudnya kan kita ngobrol waktu itu Ardhito nih udah ganteng kan ya, setelan begini wah Ardhito nyetel banget. Gimana kita bikin Ardhito katrok gitu. Di film ini harus jadi si karakter Razi yang agak-agak kurang ya maksudnya anak-anak gitu deh gitu,” tuturnya.

Selain Ardhito, film Gudang Merica juga turut dimeriahkan oleh penampilan Arla Ailani, Zulfa Maharani, Fatih Unru, hingga Benedictus Siregar. Darto menjelaskan pemilihan Benedictus ini lantaran ia sebagai poros komedi di film tersebut.

“Benny luar biasa, ini benang merah perfilman Indonesia. Hampir semua film ada dia dan pecah lucu semua. Nah dan lucunya paling lucu di sini. Dia adalah poros komedi dari film Gudang Merica. Itu makanya kenapa saya pilih mereka-mereka ini,” kata Darto.

Sementara itu, Ardhito Pramono mengatakan peran di Gudang Merica ini tantangan baru baginya di industri seni peran. Ia pun tidak menampik adanya perbedaan penampilan yang harus tampil tidak modis.

“Development karakternya juga dari style juga beda banget, rambutnya juga berbeda banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di trailer-nya, di posternya saya rambutnya belah tengah gitu ya, yang enggak pernah belah tengah sebelumnya. Jadi menarik sih untuk mendalami karakter Razi ini,” ujar kekasih Davina Karamoy ini.

Gudang Merica berkisah tentang empat mahasiswa kedokteran tang sedang menjalankan koas. Dalam proses koas itu, keempatnya mengalami kejadian aneh yang membuat mereka terjebak pada situasi sulit.

Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia.