Keluar Zona Nyaman, Ardhito Pramono Jadi Cowok Culun di Gudang Merica

ERA.id - Penyanyi Ardhito Pramono keluar dari zona nyaman dengan membintangi film Gudang Merica. Ardhito harus melepas kepribadiannya yang santai menjadi pemuda lemah lembut dan polos.

Dalam film produksi MVP Pictures, Ardhito Pramono berperan sebagai seorang mahasiswa bernama Razi. Karakter Razi pun digambarkan sebagai pemuda polos dengan tutur kata yang lemah lembut.

Diakui oleh pelantun “Bitterlove” ini, karakter tersebut sangat berbeda dengan kehidupan pribadinya. Salah satu yang paling mencolok ialah model rambut karakter Razi yang belah tengah.

“Perbedaan antara karakter Razi dan karakter Ardhito sih agak jauh beda ya, Razi agak katrok Ardhito lumayan keren gitu. Itu sih Razi, development karakternya juga dari style juga beda banget, rambutnya juga berbeda banget,” ujar Ardhito Pramono saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Selain dari segi penampilan, gaya bahasa yang lemah lembut dan sopan ini juga menambah tantangan baru untuk Ardhito. Ia mengaku tidak terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan sapaan baku.

“Awalnya itu sebenarnya lucu sih karena nggak pernah membawakan karakter dengan bahasa aku kamu gitu dan enggak pernah sepolos itu juga gitu menjadi orang gitu ya biasanya kan gue lo gitu,” katanya.

Namun demikian, Ardhito mengakui proses tersebut membuatnya jauh lebih nyaman berkecimpung di dunia seni peran. Terlebih Ardhito yang lahir dari dunia musik tidak terlalu sulit untuk beradaptasi.

“Udah enak ya udah rasanya jejak gitu dan udah bisa udah bisa nemu caranya untuk memasuki karakter itu tersebut gitu dan karena emang dunia film dan dunia musik enggak begitu jauh makanya ya sampai sekarang happy banget sih ada di dua dunia itu gitu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ardhito Pramono mengatakan penampilan Razi di film Gudang Merica ini membuatnya tertarik untuk mencoba gaya rambut baru. Ia pun membuka kemungkinan untuk tampil seperti Razi dengan rambut belah tengah.

“Lumayan banget ada kagetnya cuman bisa beradaptasi gitu kayaknya pengen belah tengah lagi sih kayak Sancai,” pungkasnya.

Gudang Merica turut dibintangi oleh Fatih Unru, Arla Ailani, Zulfa Maharani, hingga Benedictus Siregar. Film ini akan tayang pada 21 Mei 2026.