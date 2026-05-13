Cerita Arla Ailani Diminta Tumbuhkan Bulu Ketiak hingga Latihan Koreografi Demi Film Gudang Merica

ERA.id - Arla Ailani membagikan pengalaman menyenangkan selama proses syuting film terbaru MVP Pictures, Gudang Merica. Arla bahkan sempat diminta untuk menumbuhkan bulu ketiak oleh sutradara Imam Darto.

Aktris 24 tahun ini mengatakan permintaan itu disampaikan secara langsung oleh Darto. Arla pun tidak bisa menolak dan memilih untuk mengikuti kemauan Darto.

“Iya, sempat diminta buat menumbuhkan bulu ketiak. Terus tiba-tiba juga diminta rambutnya di-perming. Kayak, "Wow, oke." Banyak ya permintaan sutradara ini,” ujar Arla saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

Selain diminta untuk menumbuhkan bulu ketiak, Arla juga melakukan berbagai riset demi mendalami perannya sebagai Rindu di film Gudang Merica. Riset itu ia lakukan khususnya untuk adegan ritual sebagai dukun.

“Sebenarnya secara riset sih lumayan secara umum aja, mungkin kita Google-Google kalau ritual-ritual dan kayak adat-adat ini tuh biasanya ngapain,” jelasnya.

Dalam film ini Arla memang digambarkan sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani koas di sebuah rumah sakit terpencil. Karakter Rindu ini pun digambarkan sebagai mahasiswi yang menyukai hal-hal mistis dan klenik.

Karakter itu pun dikuatkan dengan berbagai adegan ritual seperti dukun hingga memunculkan berbagai koreografi yang dibuat hanya dalam waktu lima menit. Beruntung hal itu justru membuat Arla bisa menunjukkan sisi lain dari kepribadian aslinya.

“Tapi lovely, sangat lovely dan semua cast di sini juga sangat-sangat suportif, jadi aku sangat mudah untuk mengeluarkan sisi-sisi freak aku di sini,” pungkasnya.

Film Gudang Merica turut dibintangi oleh Ardhito Pramono, Fatih Unru, dan Zulfa Maharani. Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Mei 2026.