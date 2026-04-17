Jumbo Sapa Keluarga Usai Setahun Mengudara, Hadirkan Panggung Spektakuler hingga Balon Raksasa

ERA.id - Rumah produksi Visinema Studios kembali membawa kejutan bersama Jumbo untuk anak-anak Indonesia. Jumbo hadir menghibur penggemar lewat beragam kegiatan seru tepat setelah setahun penayangan.

Group President & CEO of Visinema Studios, Herry Salim, mengatakan Visinema fokus kepada local evergreen Intellectual Property (IP). Artinya, IP tersebut bisa tetap relevan dan populer dalam jangka waktu yang lama.

"Ketika menciptakan IP yang evergreen, kita harus memikirkan nilai dasarnya. Cerita tersebut perlu memiliki nilai-nilai yang universal agar dapat diterima masyarakat dari seluruh kalangan," ujar Herry dalam keterangan tertulis yang diterima ERA, Jumat (17/4/2026).

Aktivitas menyenangkan itu pun terbagi ke dalam dua kegiatan seru yang sebelumnya sudah diselenggarakan di Trans Studio Cibubur dan Taman Safari Indonesia.

Untuk kegiatan di Trans Studio Cibubur, Visinema Pictures menghadirkan Serba Serbi Kampung Seruni yang diadakan pada 28 Februari hingga 28 Maret 2026. Berbagai kegiatan lomba pun dihadirkan mulai dari audisi menyanyi hingga menari dengan tema Kampung Seruni Mencai Juara.

"Kami ingin anak-anak bisa ikut bernyanyi, menari dan mengekspresikan diri bersama karakter JUMBO. Harapannya, bukan hanya menghibur, tapi juga interaktif dan membangun kepercayaan diri anak. Semoga momen ini bisa menjadi kenangan hangat bagi keluarga selama libur lebaran di Trans Studio Cibubur," jelas Head of Marcomm Trans Entertainment Triya Filia Santi.

Selain berbagai lomba menyenangkan, ribuan pengunjung Trans Studio Cibubur juga dihibur oleh penampilan Prince Poetiray pemeran Don dan Quinn Salman pemeran Meri.

Sementara itu, untuk aktivitas di Taman Safari Indonesia, Visinema Pictures mengadakan program Mudik ke Kampung Seruni yang berlangsung pada 14 Maret hingga 14 April 2026. Pengunjung disuguhkan dengan nuansa warna-warni ala Kampung Seruni sekaligus bisa berinteraksi dengan elemen visual yang merepresentasikan karakter dan cerita Jumbo.

"Sahabat satwa yang datang, berfoto dengan balon Don dan main ke Kampung Seruni, sehingga mereka merasakan suasana Kampung Seruni yang ada di film. Kami harap ini menjadi pengalaman yang menarik, berkesan, dan juga hangat bagi sahabat satwa saat berlibur," kata PR and Media Supervisor TSI Prigen Aliefa.

Dengan dua inisiatif ini, Jumbo memperluas jangkauan dan hadir sebagai bagian dari momen kebersamaan keluarga Indonesia, menggabungkan hiburan, pengalaman interaktif, dan kesempatan untuk berkreativitas bagi anak-anak dan remaja. Harapannya, Jumbo bisa terus menemani dan mengisi hari-hari anak dan keluarga Indonesia