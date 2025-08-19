Momen Duet Maut Ariel NOAH dan BCL di Konser Jumbo, Bawakan Selalu di Nadimu dengan Orkestra

ERA.id - Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari alias BCL sukses membawa kejutan di Konser Jumbo: Keajaiban Musik dan Cerita Kita. Dua musisi ini membuat haru penonton lewat dua lagu spesial.

Penampilan Ariel NOAH dan BCL ini sukses mencuri perhatian lantaran keduanya menjadi pengisi suara dalam film animasi Jumbo. Ariel dan BCL berperan sebagai ayah dan ibu Don yang diperankan oleh Prince Poetiray.

BCL dengan gaun hitamnya tampil membawakan lagu ikonik di film Jumbo, "Selalu Ada di Nadimu". Penampilan ini terasa berbeda lantaran BCL diiringi dengan musik orkesta.

Setelah penampilan BCL, Ariel NOAH dengan pakaian kasual muncul dari sisi kanan panggung dengan membawakan lagu "Ambilkan Bulan".

Kejutan dari Ariel NOAH dan BCL tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka berduet secara langsung membawakan lagu "Selalu Ada di Nadimu", mengiringi Prince Poetiray pentas kampung seruni.

Penonton yang menyaksikan penampilan itu pun antusias sekaligus 'menghujani' mereka dengan tepuk tangan meriah.

Konser Jumbo: Keajaiban Musik dan Cerita Kita menghadirkan Kampung Seruni dengan beberapa properti mirip dengan film animasi Jumbo, seperti Markas Geng Jumbo dan Rumah Oma.

Konser yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara ini juga turut dimeriahkan oleh penampilan Quinn Salman, Maliq & D'Essentials, RAN, Aci Resti, Kids Ensemble, Rachel Amanda, Den Bagus Sasono, M. Adhiyat, Graciella Abigail, dan juga Yusuf Ozkan.