Garap Film Musikal Batak, Ini Dua Syarat Mutlak Bene Dion ke Pemeran Utama

ERA.id - Rumah produksi Imajinari kembali hadir dengan karya terbaru lewat film musikal Pulang Kampung. Film yang digarap oleh Bene Dion ini mengajak sejumlah musisi jebolan ajang pencarian bakat hingga penyanyi Judika.

Sutradara Bene Dion menjelaskan pemilihan pemain dalam film musikal Pulang Kampung ini dipilih berdasarkan marga Batak yang dimiliki. Bene pun mengajak serta jebolan ajang pencarian bakat, Axelo Hasian Nababan dan Vanessa Simorangkir.

"Pertama aku pengen pemainnya itu semuanya benar-benar maksudnya karakter Batak dimainkan oleh orang Batak gitu. Jadi syarat pertama waktu itu yang dicari adalah bermarga gitu," ujar Bene Dion saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

Selain marga Batak yang harus dimiliki jajaran pemain, Bene dan juga Ernest Prakasa juga memilih berdasarkan kemampuannya bernyanyi. Hal ini lantaran film yang disuguhkan memiliki genre musikal yang mengharuskan para pemeran bernyanyi.

"Dan yang kedua tadi selain marga, yang kedua adalah harus penyanyi dulu dong waktu itu," tutur Ernest.

Terkait jajaran pemain baru yang dipilih oleh Imajinari, Ernest menekankan tidak pernah mematok untuk melibatkan pemain baru di industri perfilman. Axelo dan Vanessa pun dipilih berdasarkan hasil casting yang dilakukan oleh Imajinari.

"Kita tuh sebenarnya enggak matok harus anak baru, harus dulu, nggak. Tapi dengan filter harus nyanyi dan harus Batak aja itu aja udah mengerucutkan pilihan kita jadi sedikit sekali. Bahkan ada Bene menambahkan usia loh waktu itu," ujar Ernest.

Lebih lanjut, Bene Dion mengungkap bahwa ia lebih memilih mengajarkan pemain berakting daripada bernyanyi. Kemampuan bernyanyi ini lah yang akhirnya menjadi dasar terpilihnya Axelo an Vanessa.

"Pokoknya niat utamanya adalah bagaimana supaya aku tidak pusing dengan mereka ngajari nyanyi. Jadi itu dulu kayaknya ya. Mending ngajarin akting kayaknya aku daripada ngajarin nyanyi. Makanya yang dicari penyanyi dulu," pungkas Bene.

Pulang Kampung berkisah tentang seorang pemuda asal Batak bernama Daniel yang merantau ke Jakarta. Ia terpaksa pulang kampung lantaran ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Film ini dibintangi oleh Axel Hasian Nababan, Vanessa Simorangkir, hingga Judika. Film ini akan memulai syuting pada 23 April 2026.