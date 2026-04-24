Simple Plan Rayakan 25 Tahun Berkarya di Jakarta dan Surabaya, Tiket Dijual Mulai 4 Mei 2026

ERA.id - Band pop punk asal Kanada, Simple Plan, akan Kembali menyapa para penggemar di Tanah Air lewat rangkaian tur The Bigger Than You Think! Tour. Konser ini bukan hanya akan digelar di Jakarta saja, tetapi juga di Surabaya.

Promotor Akselerasi Entertainment mengumumkan rencana rangkaian tur Simple Plan di Indonesia lewat unggahan di Instagram, Jumat 24 April 2026. Pada unggahan tersebut, promotor menyampaikan tur ini bagian dari perayaan 25 tahun Simple Plan berkarya.

"Simple Plan kembali dengan THE BIGGER THAN YOU THINK! TOUR. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 mereka," demikian pernyataan promotor, dikutip ERA.

Dalam tur ini nantinya Pierre Bouvier Cs akan membawakan lagu-lagu hit terbesar mereka yang meliputi perjalanan karier Simple Plan. Bahkan Simple Plan juga akan membawakan lagu yang selama ini jarang mereka bawakan di setiap penampilan.

"Pertunjukan ini akan menampilkan setlist spesial yang mencakup setiap era karier mereka, dari lagu-lagu hits terbesar dan favorit penggemar hingga lagu-lagu yang jarang dibawakan," jelas promotor.

Selain itu, rangkaian tur ini menjadi sangat berkesan lantaran hadirnya bintang tamu spesial yaitu LØLØ.

Promotor juga mengungkap bahwa Simple Plan bukan hanya menyapa penggemar di Jakarta saja, tetapi juga di Surabaya. Untuk Jakarta, Simple Plan akan tampil di Tenis Indoor Senayan pada 27 November 2026.

"Jatim Expo Surabaya, Sabtu, 28 November 2026," sambung promotor.

Terkait penjualan tiket, promotor akan membuka laman resmi pembelian dengan dua periode, yaitu prapenjualan arits pada 4 Mei 2026 dan penjualan umum 5 Mei 2026.

"Dapatkan tiket Anda dan jadilah bagian dari momen ini: www.simpleplanindonesia.com," kata promotor.

Sayangnya sejauh ini belum ada informasi mengenai harga dari tiket konser Simple Plan. Bersiap untuk nonton?