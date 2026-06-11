Tak Jadi Mundur, Iran Ikut Piala Dunia 2026, Infantino Semringah

ERA.id - Tim nasional Iran memilih berlaga pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Presiden FIFA Gianni Infantino pun lega.

Infantino menyebut awalnua dia meyakinkan Iran tampil di Piala Dunia saat skuad nasional berjuluk Team Melli itu bertanding pada laga persahabatan di Antalya, Turki, Maret 2025.

"Ketika orang menilai tidak mungkin Iran datang ke Piala Dunia, saya memberitahu dan menjanjikan kepada mereka bahwa Iran akan datang (ke Piala Dunia). Bahkan jika saya harus mengemudikan bus dari Teheran ke sini, akan saya lakukan," kata Infantino pada sesi konferensi pers jelang pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City, Kamis (11/6) WIB.

Pria asal Italia itu pun memuji Iran yang menegaskan diri untuk tetap mengambil bagian di Piala Dunia 2026.

"Tentu saja selalu ada tantangan. Tentu saja itu tidak mudah. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa memberikan kepastian dalam kondisi saat ini yang tidak bisa kami pengaruhi. Pada kondisi ini, Iran dapat datang dan bermain dan di mana pun mereka akan berlaga. Saya harap akan selalu ada atmosfer yang bagus karena ini adalah sepak bola," tutur Infantino.

Sebelumnya Timnas Iran dilaporkan mundur dari Piala Dunia 2026, merespons serangan udara Amerika Serikat ke Iran yang membunuh Pemimpin Besar Iran, Ali Khamenei.

Selanjutnya, Iran mengurungkan niatnya dan tetap ambil bagian di Piala Dunia 2026 dan tergabung di Grup bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru.