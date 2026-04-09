Cerita Fergie Brittany Syuting Film Ain, Rela Pakai Prostetik Sekujur Tubuh

ERA.id - Aktris Fergie Brittany berbagi pengalaman tidak terlupakan selama syuting film Ain. Fergie mengaku baru pertama kali syuting menggunakan prostetik dalam waktu lama.

Fergie mengatakan pemakaian prostetik itu dilakukan sepanjang syuting yang membuatnya cukup kesulitan. Fergie bahkan mengaku pengalaman ini menjadi yang pertama kali baginya.

“Aku belum pernah dimake-up-in sepenuh ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, full prostetik. Aku setiap hari itu aku sampai hari-hari kalau mau napas cuma bisa lewat hidung dikit, 'Hah...'. Aku cuma kayak, 'Hah, sudahlah'. Cuma minum pakai sedotan doang, tapi seru banget sih, patut dicoba,” ujar Fergie saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026).

Fergie lantas menjelaskan proses pemasangan make up dengan prostetik itu bisa menghabiskan waktu selama satu jam. Belum lagi saat syuting berlangsung, adegan yang diambil pun tidak selalu berurutan.

“Nah itu kan proses muka aku tuh jadinya udah berubah tuh. Jadi aku sehari itu bisa copot pasang, copot pasang,” katanya.

“Jadi memang sebenarnya buat aku yang agak susah tuh pas proses pasang ya, karena setelah beberapa hari lama-lama berasa ya setiap hari pakai prostetik itu, dan copotnya juga bisa sampai sejam sendiri,” imbuhnya menambahkan.

Di sisi lain, aktris 32 tahun ini juga mengaku bahwa dirinya termasuk trypophobia atau fobia terhadap objek yang berlubang banyak. Fobia ini pun membuatnya hanya bisa memejamkan mata saat harus melihat wajahnya sendiri usai di-make up.

“Ya sudah nggak usah dilihat mukanya. Untung nggak banyak ya yang kayak gitu, cuman emang kamu yang mengalami ya, jadi nggak bisa lihat diri sendiri,” imbuhnya.

Film Ain dijadwalkan tayang di bioskop mulai 7 Mei 2026.