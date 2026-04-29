Murka Anak Jadi Bahan Candaan, Na Daehoon Ancam Buka Aib Jule dan Safrie

ERA.id - Na Daehoon meluapkan kekesalannya kepada mantan istrinya, Julia Prastini alias Jule, dan Safrie. Daehoon murka lantaran ketiga anaknya menjadi sasaran candaan oleh Jule dan Safrie.

Kekesalan itu diluapkan oleh Daehoon lewat unggahan Instagram-nya sambal membagikan tangkapan layar candaan yang ditulis oleh Safrie kepada ketiga anaknya. Daehoon mengatakan selama ini sudah menahan diri untuk tidak bertindak lebih jauh atas masalah rumah tangga yang terjadi.

"Jujur, aku sudah menahan sampai tahap ini. Aku TIDAK PERNAH menjelekkan namamu," tulis Daehoon sambil menyematkan akun mantan istrinya.

Ayah tiga anak itu lantas menunjukkan rasa bingung lantaran tidak ada penyesalan sama sekali dari Jule maupun Safrie atas yang terjadi selama ini. Terlebih, Safrie menjadi orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya dengan Jule.

"Tolong jawab, kalua kamu dan pacarmu masih manusia, apakah tidak ada rasa bersalah sedikit pu? Menghancurkan rumah tangga dengan tiga anak kecil di dalamnya?" kata Daehoon.

Lalu, Daehoon pun mempertanyaan sikap Safrie dan Jule yang dinilai tidak menghargai dirinya sebagai ayah dari ketiga anaknya sendiri. Terlebih konten candaan yang dimuat oleh Safrie menyeret ketiga buah hatinya.

"Apakah menurut kalian menghancurkan hidup tiga anak itu bisa disebut sebagai BERCANDA? Minimal ada respect sama aku sebagai ayah mereka?" tegasnya.

Lebih lanjut, Na Daehoon mengatakan bahwa ia tidak ingin berurusan dengan mantan istrinya dan juga Safrie di kemudian hari. Ia pun meminta agar Jule dan Safrie berhenti untuk mengganggu dirinya dan juga ketiga anaknya.

"Aku berdoa buat kalian semoga happily ever after, tapi, jangan ganggu aku dan anak-anak lagi. Kalau masih diteruskan, aku akan bongkar semuanya. Demi melindungi diriku dan anak-anakku," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Safrie Ramadhan diduga membuat candaan dengan membagikan foto anak Na Daehoon dan Jule. Pada unggahan itu, Safire menulis kata-kata sindiran berupa kebahagiaan anak-anak Daehoon.

"Kelihatan kan lebih happy sama siapa *sumpah jokes," tulis Safrie.

Tidak hanya itu saja, Safrie juga menuliskan candaan bernada melecehkan kepada Jule dengan membagikan foto anak-anak Daehoon yang sedang tidur. Dalam unggahan itu, Safrie dengan lantang mengatakan ingin meniduri ibu dari ketiga anak Daehoon.

"Beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. *inijokesterakhirtaunini," kata Safrie.

Na Daehoon dan Jule resmi berpisah pada 3 Desember 2025 setelah adanya isu perselingkuhan.