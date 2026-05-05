Na Daehoon Ultimatum Jule dan Safrie, Siap Tempuh Jalur Hukum Demi Anak

ERA.id - Selebgram Na Daehoon mengambil langkah tegas usai ketiga anaknya diduga menjadi bahan lelucon oleh mantan istrinya, Julia Prastini alias Jule, dan kekasihnya, Safrie Ramadan. Daehoon tak segan untuk membawa ke jalur hukum atas tindakan tersebut.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Na Daehoon secara tegas menjelaskan bahwa hak asuh ketiga anaknya berada di tangan dirinya. Namun ia tidak pernah membatasi ketiga anaknya untuk bertemu dengan Jule sebagai ibu kandungnya.

"Selama ini, meskipun hak asuh berada pada saya, saya tetap membuka akses kepada ibu kandung anak-anak untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak," tulis Na Daehoon, dikutip ERA, Selasa (5/5/2026).

Akses terbuka itu diberikan oleh Daehoon dengan catatan tidak mengganggu aktivitas ketiga anaknya, termasuk perkembangan jiwa, kecerdasan intelektual, serta pendidikan agama.

Sayangnya belakangan ini Jule dan Safrie justru melakukan tindakan yang dinilai sudah melewati batas. Jule tercatat pernah memberikan produk kecantikan dewasa untuk putrinya, Na Jena, yang masih berusia 2 tahun, mempertemukan ketiga anaknya dengan selingkuhan Jule, hingga menjadikan ketiga anaknya sebagai bahan lelucon di media sosial.

"Atas dasar hal-hal tersebut, saya akan membatasi akses anak-anak dengan mantan istri. Keputusan ini bukan diambil karena emosi, dendam, atau keinginan untuk memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya," tegasnya.

Keputusan ini, kata Daehoon, dipilih untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kesehatan mental, dan juga tumbuh kembang ketiga anaknya. Di sisi lain, ia juga tetap menghormati Jule sebagai ibu dari ketiga anaknya.

"Namun, akses tersebut harus berjalan dengan Batasan yang sehat, aman, dan tidak merugikan anak-anak dalam bentuk apapun," katanya.

Bukan hanya itu saja, Na Daehoon juga memberi ultimatum kepada keluarga mantan istrinya maupun pihak-pihak yang selama ini menyebarkan fitnah yang merugikan. Ia pun akan mengambil langkah hukum demi melindungi nama baik dan juga keluarganya.

"Terhadap pihak keluarga mantan istri maupun pihak-pihak lain yang selama ini menyebarkan fitnah, menggiring opini atau menggunakan buzzer untuk menyerang nama baik saya, saya akan menempuh jalur hukum yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, Na Daehoon juga menekankan dirinya tidak ingin memperpanjang konflik yang terjadi dengan mantan istrinya maupun Safrie Ramadan. Ia memilih untuk menghindari konflik yang bisa meluas dan menjadi bola liar secara daring.

Meski demikian, pria keturunan Korea Selatan ini tidak akan tinggal diam apabila ketiga anaknya mendapat gangguan secara terus-menerus. Lebih lanjut, Na Daehoon memilih untuk fokus pada ketiga anaknya demi masa depan.

"Fokus saya sekarang adalah melindungi anak-anak, menjaga mereka tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan memastikan mereka berada di lingkungan yang aman, sehat, dan baik untuk masa depan mereka," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Jule dan Safrie membuat konten lelucon yang menimbulkan kemarahan Na Daehoon maupun publik. Konten lelucon itu bahkan menyeret ketiga anak hasil pernikahan Jule dan Na Daehoon.