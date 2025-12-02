Jule Rela Hak Asuh Anak ke Tangan Na Daehoon, Kuasa Hukum: Ada Kesepakatan

ERA.id - Na Daehoon dan Julia Prastini alias Jule sepakat bercerai secara baik-baik. Keduanya juga sepakat hak asuh anak akan jatuh ke tangan Na Daehoon.

Kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rachmat Effendi mengatakan persoalan hak asuh anak sudah disepakati sebelum menggelar agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Jule sebagai ibu menyerahkan hak asuh ketiga anaknya kepada Daehoon.

"Sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak pemohon (Na Daehoon) dan termohon (Jule), memberikan hak asuhnya kepada pemohon. Dan itu kita jadikan juga sebagai alat bukti," ujar Rio di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Rio sendiri tidak ingin membocorkan alasan Na Daehoon mengajukan permohonan hak asuh anak. Ia menilai persoalan itu bisa dilihat dari unggahan media sosial yang menampilkan kedekatan Daehoon dengan ketiga anaknya.

"Sebenarnya enggak usah diutarakan, teman-teman sudah tahu sendiri, anak lebih dekat ke siapa, lebih nyaman dengan siapa, atau bagaimananya tanpa menyebutkan pihak lainnya. Itu tidak usah diungkapkan, publik bisa menilai sendiri, kami tidak perlu menjelaskan karena itu privasi dari klien kami," tegasnya.

Meski demikian, Rio menekankan Daehoon tidak akan menutup akses kepada Jule untuk menemui anak-anaknya. Akses itu akan terus dibuka oleh Daehoon tanpa ada batasan.

"Untuk klien kami (Na Daehoon) tidak ada pembatasan untuk ketemu anak. Termohon, Bu Julia mau ketemu kapan pun anak, bermain dengan anak, tetap diberikan akses," ungkapnya.

Na Daehoon dan Jule diketahui sudah memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahan mereka. Ketiga anak itu ialah Na Junho, Na Eunho, dan Na Jena.