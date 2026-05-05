Nyaris Diseret ke Ranah Hukum, Safrie Ramadan Mohon Ampun ke Na Daehoon

ERA.id - Petinju yang juga diduga selingkuhan Julia Prastini alias Jule, Safrie Ramadan menyampaikan permohonan maaf atas konten yang diduga melecehkan ketiga anak Na Daehoon di sosial media. Safrie memohon agar Na Daehoon tidak menyeretnya ke pihak berwajib atas kesalahan yang diperbuat.

Permohonan maaf ini disampaikan oleh Safrie setelah Na Daehoon mengeluarkan ultimatum secara tegas atas ketiga anaknya. Safrie pun mengakui kesalahannya dan menyebut dirinya tidak cukup dewasa dalam menyikapi media sosial.

"Saya Safrie Ramadan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang saya perbuat belakangan ini. Saya mengakui apa yang saya perbuat tidak dapat dibenarkan dan saya mengaku bahwa saya belum dewasa dalam bersosial media," tulis Safrie dikutip ERA, Selasa (5/5/2026).

Pada unggahan tersebut, kekasih Jule ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada Na Daehoon atas perilakunya di media sosial. Ia menekankan tidak memiliki maksud tertentu pada unggahan yang dibagikan tersebut.

"Saya juga meminta maaf kepada saudara Na Daehoon dan keluarga atas apa yang sudah saya posting di sosial media, saya tidak bermaksud apapun atas perbuatan saya, memang pure ketidakdewasaan saya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Safrie berharap agar Na Daehoon bisa memaafkan tingkah lakunya yang sudah melukai hati dan perasaan tersebut. Ia juga berjanji akan lebih dewasa dan berpikir Panjang sebelum membuat konten yang bisa menimbulkan kegaduhan.

"Saya pun mengharapkan agar saudara Na Daehoon dan keluarga membukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan saya pun berusaha terus agar lebih dewasa dalam bersosial media dan saya berjanji bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali," pungkasnya.

Sebelumnya heboh unggahan Safrie Ramadan bersama Jule di media sosial yang menampilkan wajah dua anak Na Daehoon. Safrie saat itu mengunggah konten bernada melecehkan anak-anak Na Daehoon dari hasil pernikahan dengan Jule.

Imbas dari unggahan itu, Na Daehoon pun memberi ultimatum keras kepada Safrie dan Jule. Daehoon bahkan siap menyeret keduanya ke ranah hukum apabila masih mengusik ketiga anaknya serta membatasi akses kepada Jule.