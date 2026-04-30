Cerita Putri Ayudya Main Film Ain, Rela Syuting Bareng Belatung Hidup

Putri Ayudya berbagi pengalaman tidak terlupakan selama syuting film Ain produksi MVP Pictures. Putri mengaku geli saat harus mengambil adegan dengan belatung.

Aktris 37 tahun ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki masalah maupun kendala terhadap serangga. Namun ia mengakui hewan melata khususnya belatung tidak bisa ia toleransi.

"Jadi aku tuh sebenarnya kalau sama serangga enggak masalah. Cuma belatung tuh entitas yang lain," ujar Putri saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Lalu, kata Putri, selama proses syuting film garapan Archie Hekagery ini belatung yang digunakan adalah hewan sungguhan. Ia pun merasa hal itu membuatnya geli terlebih dari bentuk dan aroma yang dikeluarkan.

"Actually belatung is nice. Memang bentuknya saja kurang appealing sama aromanya. Benar, dan dia tidak agresif sesungguhnya. Dia kalau ditaruh tuh tidak apa-apa, cuma ya geli saja gitu," ungkapnya.

Selain berhadapan dengan belatung, film Ain juga mengajarkan Putri Ayudya untuk bisa mengontrol diri dalam bertindak terutama di media sosial. Ia juga menjadi mawas diri terhadap tindakan yang dilakukan.

“Sesimple bilang, "Masya Allah Tabarakallah." Ingat sih, ingat saja bahwa ini bukan keberuntungan kita semata tapi memang dikasih sama Allah. Dibawa ini rezeki, rezeki banget yang bukan karena kita sih sebenarnya,” pungkasnya.

Film Ain tayang di bioskop mulai 7 Mei 2026.