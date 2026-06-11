Ikut Terseret Dugaan Suap Bea Cukai, Alasan Raffi Ahmad Lapor ke Istana

ERA.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengaku sudah berkomunikasi dengan Istana terkait namanya yang diduga terseret kasus korupsi. Raffi langsung diminta untuk menunjuk pengacara kompeten dalam menangani kasusnya.

Komunikasi ini dilakukan oleh suami Nagita Slavina lantaran saat ini ia berstatus sebagai pejabat negara. Raffi mengaku saat namanya disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dirinya langsung menghadap ke Istana dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Yang pertama saya sudah berkomunikasi pasti sama pihak istana, ya sama Pak Teddy Pak Seskap, saya juga berbicara juga kepada pimpinan DPR Pak Dasco," ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Dalam komunikasi itu Raffi menjelaskan bahwa Dasco memintanya untuk mencari pengacara yang kompeten untuk mendampinginya. Atas dasar itu, Raffi pun menunjuk Hotman Paris Hutapea untuk menangani tuduhan korupsi tersebut.

Raffi pribadi pun menuturkan bahwa ia enggan membuat klarifikasi atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Tetapi situasi dan statusnya sebagai Utusan Khusus Presiden membuatnya harus mengeluarkan pernyataan kepada publik.

"Ini karena sekarang karena ada satu yang saya tadi saya bilang, karena saya kepercayaan amanah sebagai utusan khusus presiden, ya saya kalau kayak begini saya harus speak up dan saya harus luruskan dari zaman pencucian uang dan sampai sekarang saya harus clear-kan semua," tegasnya.

Ayah dua anak ini lantas menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah takut menghadapi fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tidak berdasar itu, kata Raffi, bukan hanya sekali menimpanya.

Namun dengan adanya kasus dugaan suap dan korupsi di Bea Cukai ini, Raffi dengan tegas tidak pernah terlibat, memesan maupun menerima barang dari Blueray Cargo. Begitu juga dengan tuduhan pencucian uang yang sebelumnya sempat menyeret namanya.

"Bahwa pencucian uang itu tidak pernah benar yang dulu dan yang sekarang pun apalagi ini dikait-kaitkan dengan bea cukai yang kemarin ada kasus berapa puluh miliar jadi gara-gara satu handphone ini saya masuk ke sini," kata Raffi.

"Handphone-nya pun nggak pernah dikirim, kenal juga nggak, ini jadi saya diclearkan," sambungnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya artis dan utusan khusus presiden, Raffi Ahmad dalam sidang kasus dugaan suap importasi barang yang melibatkan jasa titipan Blueray Cargo.

Namun Raffi membantah dengan tegas tuduhan tersebut.