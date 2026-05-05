4 Tahun Absen Usai Skandal Hukum, Blake Lively Tampil Menawan di Met Gala

ERA.id - Acara mode tahunan Matropolitan Museum of Art Costume Institute atau Met Gala kembali hadir di tahun 2026. Gelaran ini juga menjadi momen kembalinya Blake Lively setelah berseteru terkait film It Ends With Us.

Aktris berusia 38 tahun ini hadir mengenakan gaun Atelier Versace dari koleksi musim semi 2006. Kehadiran Lively ini mencuri perhatian publik lantaran ia muncul di tengah kesepakatan hukum dengan Justin Baldoni.

Dalam pernyataan bersama dengan pengacara Wayfarer Studios milik Justin Baldoni, Bryan Freedman dan Ellyn Garofalo, dikatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dalam perselisihan hukum yang terjadi pada Desember 2024.

"Kami mengakui bahwa proses ini menghadirkan tantangan dan menyadari bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh Nyonya Lively layak didengar. Kami tetap berkomitmen penuh pada tempat kerja yang bebas dari pelanggaran dan lingkungan yang tidak produktif," demikian pernyataan tersebut dikutip People, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan itu juga menyebutkan mereka berharap kedua belah piha bisa saling menghormati satu sama lain termasuk di ruang daring. Mereka juga menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran dan memberi dampak berarti bagi kehidupan para penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

"Kami sangat berharap ini membawa penutupan dan memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk bergerak maju secara konstruktif dan damai, termasuk lingkungan yang saling menghormati secara daring," pungkasnya.

Diketahui Blake Lively terakhir kali menghadiri Met Gala pada tahun 2022, saat ia menjabat sebagai ketua bersama suaminya, Ryan Reynolds. Saat itu Lively mengusung tema "In America: An Anthology of Fashion," yang merupakan bagian kedua dari "A Lexicon of Fashion" tahun 2021, dengan kode berpakaian "Gilded Glamour."

Penampilan bintang film Gossip Girl ini nampak menawan dengan gaun Atelier Versace yang memiliki ekor gaun yang dapat dibalik. Gaun tersebut menampilkan banyak warna musim semi, termasuk merah muda, kuning, dan ungu muda. Ia melengkapi penampilannya dengan perhiasan Lorraine Schwartz yang dibuat khusus.

"Saya berpikir, alih-alih mencari inspirasi mode untuk gaun tersebut, saya melihat arsitektur Kota New York dan bangunan-bangunan klasik," katanya dikutip Vouge.

Selain itu, ia juga membawa tas Judith Leiber yang dibuat khusus yang terinspirasi oleh karya seni yang dibuat oleh keempat anaknya, James (11), Inez (9), Betty (6), dan Olin (3), yang merupakan anak-anaknya bersama suaminya, Ryan Reynolds.