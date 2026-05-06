Diadaptasi dari Penelusuran Sara Wijayanto, Cerita Lila Siap Teror Bioskop Mulai 18 Juni 2026

ERA.id - Rumah produksi MVP Pictures resmi merilis poster dan trailer film Cerita Lila, yang diangkat dari penelusuran Sara Wijayanto. Film ini dibintangi oleh Lutesha hingga Shareefa Daanish.

Produser MVP Pictures Amrit Punjabi mengatakan proyek film ini sudah tertarik dengan perjalanan Diary Mistery Sarah (DMS) sejak pandemi melanda di tahun 2020. Saat itu, DMS memiliki satu kisah menonjol dan menarik perhatiannya yaitu Cerita Lila, yang akhirnya menjadi film pertama dari perjalanan Sara Wijayanto.

“Karena Cerita Lila bukan cuma ada YouTube-nya tapi ada cerita Rahmanya juga dari buku Wingit itu. Jadi menurut saya dari segi kalau pengetahuan saya tentang cerita itu bisa dibilang lebih luas dan source materialnya lebih banyaklah bisa dibilang seperti itu ya,” ujar Amrit saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Amrit menjelaskan saat ia membaca cerita tentang Rahma yang tragis dan menyayat hati, kisah Lila pun muncul sebagai penguat inti dari film yang ingin ditampilkan. Di sisi lain, Sara Wijayanto juga memberi rekomendasi agar Cerita Lila lebih dulu dijadikan film daripada kisah-kisah lainnya.

“Akhirnya kayak waktu itu kita sempat ngobrol juga di kantor kayak yang mana dulu nih gitu-gitu semua dan memang rekomendasi pertamanya dari Sara juga Cerita Lila. Dia bilang memang ini ceritanya sedih banget,” jelasnya.

Sementara itu, Sara Wijayanto mengatakan untuk menjadikan kisah Lila sebagai film, ia dan tim melakukan workshop selama satu tahun demi hasil yang maksimal. Sara pun mempercayakan Cerita Lila untuk dijadikan film oleh MVP Pictures dengan jaminan tetap menjaga kisah aslinya.

“Walaupun ini adaptasi tapi dari ceritanya semua ini aku nggak bisa cerita banyak tapi mudah-mudahan relate karena itu tadi kata Mas Bobby (sutradara), bukan cuman cerita horor soal hantu tapi perjalanan manusia menghadapi banyak masalah gimana caranya untuk bisa menghadapinya gitu,” kata Sara.

Film Cerita Lila dibintangi oleh Lutesha, Shareefa Daanish, Zulfa Maharani, Myesha Lin, Sara Wijayanto, Wafda Lubis, Wisnu Hardana dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 18 Juni 2026.