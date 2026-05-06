Shareefa Daanish Comeback Jadi Hantu di Cerita Lila, Dapat Wejangan Khusus dari Sara Wijayanto

ERA.id - Aktris Shaarefa Daanish mengungkap alasan terbesarnya menerima tawaran film horor terbaru produksi MVP Pictures Cerita Lila. Shaarefa pun mendapat pesan khusus dari Sara Wijayanto.

Pemeran Rahma dalam film Cerita Lila ini mengakui salah satu alasannya tertarik menerima tawaran bermain di film horor adalah demi menakut-nakuti orang lain. Ia pun merasa bangga bisa dipercaya kembali memerankan karakter hantu di film garapan sutradara Bobby Prasetyo.

“Saya tuh sebenarnya karakternya orangnya penakut gitu. Terus saat dikasih peran untuk jadi hantu atau jadi setan tuh salah satu yang bikin saya mau gitu atau proses senang untuk memerankannya adalah karena saya bisa menakut-nakuti orang,” ujar Shareefa saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Selain senang bisa dipercaya untuk menjadi setan, Shareefa mengatakan ia mendapat banyak kesempatan baru untuk mengeksplorasi kemampuan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kemampuan itu salah satunya ialah belajar menjahit pakaian.

Proses belajar menjahit ini dikatakan Shareefa menjadi pertimbangan tambahan dirinya tertarik bergabung di film yang diadaptasi dari penelusuran Sara Wijayanto.

“Yang paling spesifik untuk karakter ini adalah saya belajar menjahit. Itu salah satu pertimbangan yang saya selalu mengambil karakter itu saya bisa belajar sesuatu dari karakter yang saya perankan salah satunya itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Sara Wijayanto yang juga turut bermain di film Cerita Lila ini menuturkan bahwa ia sempat memberikan buku “Wingit” yang bisa menjadi acuan Shareefa dalam memainkan karakter Rahma.

“Aku sempat kasih buku “Wingit” ke Shareefa supaya dia baca latar belakang Rahma. Sosoknya memang melihat (ke proses kita), tapi dia baru benar-benar bereaksi saat preview film,” ujar Sara.

Film Cerita Lila dibintangi oleh Lutesha, Shareefa Daanish, Zulfa Maharani, Myesha Lin, Sara Wijayanto, Wafda Lubis, Wisnu Hardana dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 18 Juni 2026.