Bintangi Warung Pocong, Shareefa Daanish Ketagihan Main Film Komedi

ERA.id - Shareefa Daanish mengaku ketagihan memainkan film komedi setelah membintangi Warung Pocong. Shareefa bahkan tidak masalah dengan wajahnya yang dikenal menyeramkan.

Berperan sebagai Nyi Mas Sari, Shareefa harus beradu akting dengan tiga komedian sekaligus yakni Sadana Agung, Fajar Nugra dam Randhika Djamil. Ia pun mengaku ketagihan untuk bermain film dengan genre komedi setelah Warung Pocong.

"Mau ya, suka film komedi, ya horor komedi juga termasuk yang ada komedinya gitu," ujar Shareefa Daanish saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).

Ketagihan ini diakui Shareefa meski dirinya memiliki wajah yang dikenal tegas dan galak. Ia pun menyebut wajah tegas itu justru menguntungkan dirinya selama syuting Warung Pocong.

Shareefa tidak perlu berusaha keras untuk menunjukkan wajah menyeramkan di film garapan BendoLt. Ia hanya perlu memainkan ekspresi wajah tanpa harus banyak berdialog.

"Saya merasa kontur wajah saya membantu untuk mungkin tanpa banyak bicara tapi sudah terlihat seram. Jadi nggak perlu diomongin, nggak perlu dibicarakan, tidak perlu dialog tapi dari ekspresi aja gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, Shareefa menuturkan bekerjasama dengan tiga komedian di film Warung Pocong sangat membantunya

"Ketemu ya tiga orang ini yang kayaknya tuh kayaknya nggak perlu berusaha tapi mereka tuh udah lucu aja gitu. Pas reading juga walaupun mereka berusaha kelihatan gitu kayak pengen serius tapi tetep aja bikin ketawa sih," pungkasnya.

Film Warung Pocong berkisah tentang tiga pemuda yang terhimpit ekonomi dan menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi di sebuah warung di desa terpencil. Namun, mereka justru mendapatkan teror pocong yang mencekam.

Film ini dibintangi oleh Sadana Agung, Fajar Nugra, Randhika Djamil, Kiki Narendra, Arla Ailani, Teuku Rifnu Wikan, dan juga Shareefa Daanish. Film ini dijadwalkan tayang pada 9 April 2026.