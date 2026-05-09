Cerita Callista Arum Totalitas Main di Tumbal Proyek, Hapalan Doa Katolik hingga Sulit Lupa

ERA.id - Callista Arum mengungkap tantangan tersulit dalam film terbaru produksi Dee Company, Tumbal Proyek. Callista mengaku sulit menghapal doa-doa Katolik hingga dialek Jawa.

Aktris 22 tahun ini mengatakan salah satu tantangan terbesar terlibat di film garapan Jeropoint ini ialah menguasai doa-doa Katolik. Namun kesulitan itu berhasil ia lewati lantaran banyak yang memberi dukungan maupun bantuan selama proses syuting berlangsung.

“Kalau karakter Laras sendiri menurut aku tantangannya itu adalah belajar doa-doa Katolik ya,” kata Callista Arum saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Selain doa-doa Katolik, kesulitan lain yang dihadapi Callista ialah berbicara dengan dialek Jawa. Hal ini lantaran latar belakang keluarga Laras dan Yuda (Kiesha Alvaro) berasal dari Jawa.

Lalu, kata Callista, rangkaian kesulitan itu juga dia alami ketika harus tampil totalitas hingga ikut merasakan apa yang terjadi pada Laras. Beberapa adegan pun diakui Callista sempat membuatnya merasa tidak seperti sedang berakting.

“Aku ngerasa ada beberapa scene yang aku kayak nggak acting deh. Kayak ketakutannya itu nggak acting, itu beneran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Callista Arum mengatakan bahwa adegan berdoa dalam film Tumbal Proyek ia pilih sebagai salah satu yang sulit untuk dilupakan. Apalagi adegan itu diambil dengan situasi mencekam dan bertaruh nyawa.

“Yang paling berkesan itu aku udah sempat cerita waktu presscon trailer adalah ketika Laras sedang berdoa. Itu aku sampai sekarang kadang-kadang masih suka kepikiran gitu. Itu wah I think I really like that scene,” pungkasnya.

Film Tumbal Proyek dijadwalkan tayang pada 13 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia.